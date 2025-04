Grudzień za rogiem, a to oznacza, że oprócz szukania prezentów do świątecznej skarpety, pora zacząć rozglądać się za kreacją, w której przywitasz Nowy Rok. Niezależnie od tego, czy zamierzasz spędzić tę szaloną, wyjątkową noc na eleganckim przyjęciu, domówce w gronie przyjaciół, kolacji czy na parkiecie w klubie, idź na całość i postaw na maksymalnie imprezowy look. Wskocz w sukienki zdobione błyszczącymi kamieniami, obszyte cekinami, z metaliczną nicią, złote, srebrne, z delikatnym połyskiem i wszystkie inne, które krzyczą „impreza!”.

31 grudnia nie ma limitu w ilości błysku — wszystko jest dozwolone, dlatego zapomnij o jakichkolwiek zasadach i uzupełnij je równie efektowymi dodatkami, odważnym makijażem i imprezowym zdobieniem na paznokciach.

Aby ułatwić ci poszukiwania, mamy coś dla ciebie. Zajrzałyśmy na strony popularnych marek i wybrałyśmy 7 olśniewających sukienek na sylwestra 2022/2023, w których będziesz wyglądała jak milion dolarów. Przygotuj się na mnóstwo komplementów!

Cekinowa mini z najnowszej kolekcji H&M to prawdziwa sylwestrowa bohaterka. Prosta, ale za to bardzo efektowna. Dodaj do niej srebrne dodatki.

fot. Cekinowa sukienka H&M, cena: 199,99 zł/materiały prasowe

Błyszcząca sukienka z Mango poprowadzi cię przez cały świąteczny sezon. Założysz ją nie tylko 31 grudnia, ale też na wszystkie świąteczne spotkania — kolację wigilijną, imprezę firmową i spotkania z przyjaciółmi.

fot. Sukienka lureksowa z węzłem, MANGO, cena: 119,99 zł/materiały prasowe

Imprezowy look zapewni ci również sukienka midi z oferty Stradivarius. Ostatnia, grudniowa noc to zdecydowanie jej czas! Uzupełnij ją błyszczącymi sandałkami na obcasie i srebrną, małą torebką - idealna sukienka na sylwestra.

fot. Prześwitująca sukienka midi ze zdobieniami STRADIVARIUS, cena: 199 zł/materiały prasowe

Czerwone sukienki nadal pozostają w menu. Ta, którą znajdziesz w teraz na wieszakach w sklepach Reserved, będzie świetnym wyborem również na imprezy poza sezonem. Bardzo praktyczna opcja.

fot. Aksamitna sukienka mini na jedno ramię Reserved, cena: 89,99 zł/materiały prasowe

Przegląd nie byłby kompletny bez kreacji z ozdobnymi piórkami. Nasz wybór tym razem padł na sukienkę z Zary. Jest ponadczasowa i bardzo elegancka. W sam raz na koktajlowe przyjęcie.

fot. Sukienka midi z aplikacją z piór ZARA, cena: 249 zł/materiały prasowe

Wybierasz się na uroczysty bal? Plisowana sukienka z metaliczną nicią załatwi sprawę. Wykończ ją złotymi dodatkami — butami, kopertówką i długimi kolczykami.

fot. Sukienka wieczorowa z plisami i błyszczącą nicią ADRIANNA PAPELL, cena: 995 zł/materiały prasowe

Satynowa sukienka z cekinową górą to kolejna modna propozycja na sylwestra 2022/2023. Nie chowaj jej tylko na dno szafy po powrocie z imprezy - wskocz w nią, idąc na romantyczną kolację lub sobotni koktajl ze znajomymi.

fot. Sukienka w stylu bieliźnianym z cekinami ZARA, cena: 199 zł/materiały prasowe

