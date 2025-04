Pierwsza Komunia Święta to szczególna uroczystość, podczas której obowiązuje formalny dress code. W tym dniu preferowane są zachowawcze, eleganckie kreacje w stonowanych kolorach, takich jak beż, biel i szary. Mile widziane są też pastele (np. błękitny, lawendowy, pudrowy róż), które idealnie wpisują się w radosny, wiosenny klimat.

Co z printami? Jeśli nie są one zbyt krzykliwe, również będą zgodne z etykietą kościelnej uroczystości. Doskonale sprawdzą się np. kwiaty. Masz do wyboru — wyraziste, większe motywy lub romantyczne, urocze, mniejsze nadruki. Unikaj natomiast czarnych kreacji oraz ekstrawaganckich modeli w krzykliwych kolorach. Komunia to nie jest czas na modowe eksperymenty. Przy wyborze, kieruj się zasadą „im mniej, tym lepiej”.

Szukając sukienki na komunię 2023, zwracaj też uwagę na materiał oraz krój. Ważne, żebyś czuła się w niej komfortowo i swobodnie przez cały czas.

Kremowa, drapowana sukienka midi z lekkiego materiału z Mango, będzie idealnym wyborem na komunię 2023. Elegancka i ponadczasowa. Ma długi rękaw, więc nie wymaga okrycia wierzchniego. Uzupełnij ją brązowymi czółenkami i torebką.

fot. Sukienka Mango, cena: 299,99 zł/materiały prasowe

Decydując się na krótką sukienkę na komunię 2023, rozglądaj się za prostymi, klasycznymi fasonami. W tym szczególnym dniu dobrze wypadnie śmietankowo-czarna kreacja z nadrukiem z najnowszej kolekcji hiszpańskiej sieciówki Zara. Dobierz do niej dodatki w kolorze nude i rozświetl złotą biżuterią.

fot. Sukienka ZARA, cena: 139 zł/materiały prasowe

Biała, ołówkowa sukienka midi to klasyka. Podstawa formalnych stylizacji w sezonie wiosna-lato. Na komunijne przyjęcie zarzuć na ramiona marynarkę w pastelowym kolorze np. lawendowym lub brzoskwiniowym.

fot. Sukienka SARA, TUSSAH, cena: 429,95zł/materiały prasowe (zalando.pl)

Luksusowa, oryginalna kreacja w kolorze latte od Self Portrait również zda egzamin na komunijnym przyjęciu. Góra imitująca żakiet z rozkloszowanym dołem tworzą bardzo zgrany duet.

fot. Sukienka SELF PORTRAIT (Moliera 2), cena: 1 920 zł/materiały prasowe (Moliera 2)

Jedwabna, koszulowa sukienka od Polo Ralph Lauren to kolejna modna propozycja na komunię 2023 dla mamy. Stylowa i bardzo kobieca. Wystarczy, że dodasz do niej delikatną biżuterię oraz proste, klasyczne dodatki (np. w białym kolorze) i będziesz gotowa do wyjścia.

fot. Sukienka Polo Ralph Lauren, cena: 3 279 zł/materiały prasowe (breuninger.com)

Jeśli szukasz eleganckiej sukienki w kwiaty na komunię 2023, ta z metką By Malina Stockholm (do kupienia na Moliera 2) będzie najlepszym wyborem. Wykonana jest z lekkiego, przewiewnego materiału, dzięki czemu będziesz czuła się w niej komfortowo przez cały dzień. Dobierając akcesoria, postaw na minimalizm. Małe lśniące kolczyki, szara kopertówka i czółenka w zupełności wystarczą.

fot. Sukienka By Malina Stockholm, cena: 1829 zł/materiały prasowe (Moliera 2)

