Wygląd naszego brzucha nie zawsze jest wynikiem dodatkowych kilogramów. To, że nie jest idealnie płaski to czasami efekt złej diety, zebrania się wody w organizmie lub genów — taką sylwetkę dostałyśmy w spadku po rodzicach i nic tym nie zrobimy. Na szczęście, dzięki odpowiednim fasonom ubrań, sprytnie możemy go zatuszować. Tym razem, bierzemy pod lupę sukienki, które maskują wystający brzuch i optycznie odejmują centymetry w talii. Zapomnij o szerokich, ciemnych tunikach. Z tymi kreacjami będziesz mogła wszystko, bo spisują się wzorowo niezależnie od koloru.

Kolejna zaleta? Będą idealne, nawet jeśli problem cię nie dotyczy na co dzień, a np. jesteś spuchnięta przez wysoką temperaturę lub wybierasz się na przyjęcie i chcesz zjeść podwójną porcję tortu z kremem ;) Zobacz najlepsze sukienki maskujące brzuch i biodra.

Spis treści:

Pasek w talii to najprostszy patent na talię osy. Zamaskuje brzuch i biodra, a przy okazji pięknie podkreśli biust. Możesz kupić model z dołączonym już paskiem lub wykorzystać trik na innych, luźniejszych kreacjach. Ten jeden dodatek naprawdę potrafi zdziałać cuda.

Ogrodniczki na lato 2022 - jak je stylizować, żeby przyciągać spojrzenia? 5 top modeli z sieciówek

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Z problemem poradzą sobie również sukienki z rozkloszowanym dołem. Wybieraj modele uszyte z luźnych, przewiewnych materiałów, żeby całość wyglądała lekko np. wiskozy lub szyfonu. Będziesz czuła się w nich niesamowicie kobieco, lekko, a brzuch i dodatkowe cm w talii przestaną mieć znaczenie.

Koszule oversize na lato 2022: 5 inspiracji na modny look

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Sukienka na zakładkę to kolejny fason, który będzie twoim sprzymierzeńcem. Głęboki dekolt w serek, podobnie jak w przypadku sukienek z paskiem, doskonale uwydatnia biust i wysmukla szyję.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Sukienka o trapezowym kroju to jeden z najlepszych fasonów, jeśli chcesz zamaskować brzuch i biodra. Krótkie mini z dekoltem halter pięknie podkreślają ramiona i nogi. Możesz również wybierać modele na cienkich ramiączkach i z głębokim dekoltem. Będzie taki sam efekt.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

