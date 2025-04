Styl księżnej Kate od lat jest inspiracją dla kobiet na całym świecie. Na czym polega jego fenomen? Księżna Kate równie elegancko wygląda w ubraniach od największych projektantów, co w rzeczach z sieciówek. Nowa sukienka księżnej Cambrigde pochodzi z kolekcji jednej z najpopularniejszych marek odzieżowych.

Księżna Kate w sukience &Other Stories - ile kosztuje ten model?

Księżna Kate zachwyciła sukienką w kwiatowe wzory, którą miała na sobie w czasie wizyty w ogrodzie Back to Nature. To projekt żony księcia Williama, która w ten sposób dołożyła swoją cegiełkę do londyńskiej wystawy Chelsea Flower Show. Księżna zadbała, by w dniu prezentacji, jej stylizacja nawiązywała do natury.

Księżna wybrała uroczą sukienkę w drobne kwiaty w odcieniach żółci, czerwieni i niebieskiego. Model pochodzi z sieciówki &Other Stories. Wciąż można go kupić w wersji mini. Luźny fason z delikatnie podkreśloną talią będzie dobrze wyglądał niemal na każdej sylwetce. Jest stylowy i szalenie praktyczny.

Sukienka kosztuje 390 zł. Jest dostępny w sklepie internetowym marki (z dostawą do Polski) lub w polskich salonach w Galerii Mokotów w Warszawie lub w Forum w Gdańsku.

Sukienki na lato 2019 - 5 hitowych trendów

Motywy kwiatowe to jeden z najważniejszych trendów sezonu wiosna-lato 2019. Nie wiesz, z czym nosić sukienkę w kwiaty? Księżna Kate połączyła ją z espadrylami na koturnach. To letni, niezobowiązujący look na wiele okazji. Wolisz coś bardziej hot? Wypróbuj zestaw ze sneakersami i dżinsową kurtką!

