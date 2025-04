Chociaż lato już niedługo oficjalnie dobiegnie końca, to wcale nie oznacza, że mija sezon ślubów. Wręcz przeciwnie. Dla wielu par to właśnie jesień z malowniczymi pejzażami i chrupiącymi liści pod nogami jest najbardziej romantyczną pory roku, idealną na powiedzenie sobie „tak” oraz wspólne świętowanie z rodziną i przyjaciółmi. Jeśli więc dostałaś zaproszenie na taką uroczystość i nie wiesz, jaką sukienkę na jesienne wesele 2022 wybrać, jesteś we właściwym miejscu.

Mamy dla ciebie 6 stylowych propozycji, które staną na wysokości zadania bez względu na to, gdzie zamierzasz spędzić wieczór. Niektóre z nich, dzięki odpowiednim dodatkom, sprawdzą się też poza sezonem. Teraz pozostaje ci już tylko pomyśleć o prezencie, odpowiednim makijażu i wygodnej parze butów na nocne pląsy ;)

Spis treści:

Jeśli szukasz eleganckiej i seksownej sukienki na jesienne wesele 2022, ta propozycja jest dla ciebie. Idealna na formalne przyjęcie. Aby przełamać jej minimalistyczny wygląd, załóż do niej ultra błyszczące diamentowe kolczyki i bransoletkę.

fot. Asymetryczna sukienka z tkaniny satynowanej, Zara, cena: 299 zł/materiały prasowe

Satynowa mini slip dress to totalny klasyk. Na jesienne wesele świetnie wypadnie w kolorze brązu, który jest jednym z najmodniejszych kolorów ostatnich miesięcy. Jeśli zależy ci na poprawnym, grzecznym looku, uzupełnij ją złotą kopertówką i czółenkami w tym samym kolorze. Natomiast, gdy chcesz odejść od klasyki i dodać jej trochę świeżości, zdecyduj się na pomarańczowe lub zielone akcesoria. Na ramiona zarzuć marynarkę oversize.

fot. Satynowa sukienka mini Marie Lund (vangraaf.com), cena: 379,95 zł/materiały prasowe

Sukienka w kolorze lawendy polskiej marki Madelle sprawdzi się świetnie, nawet po zakończeniu sezonu ślubnego. Na jesienne wesele 2022 połącz ja czarnymi czółenkami, później zestawiaj z mokasynami, balerinkami, botkami, kozakami… W każdym wydaniu wypadnie wzorowo. Nasz top.

fot. Fioletowa sukienka Constance, Madelle, cena: 1100 zł/materiały prasowe

Złota sukienka od & Other Stories idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Wszystko, czego do niej potrzebujesz to para czółenek z ozdobną aplikacją (dobrze wypadną bordowe, śliwkowe lub czarne) oraz torebka, do której wrzucisz pomadkę, lusterko i smartfona. Voilà, jesteś gotowa do wyjścia!

fot. Złota sukienka, & Other Stories, cena: ok. 470 zł/materiały prasowe

Nic tak nie krzyczy „impreza”, jak cekinowa sukienka. Nie ma konkurencji, dlatego jeśli chcesz maksymalnie poczuć weselny klimat, nie pozostaje ci nic innego, jak dodać do koszyka lśniącą niczym dyskotekowa kula kreację. Uzupełnij ją prostymi dodatkami. Sama w sobie jest ozdobą, więc nie potrzebujesz wiele.

fot. Sukienka z cekinami MILLIE (breuninger.com), cena: 609 zl / materiały prasowe

Szara mini sukienka we wzory to kolejna stylowa propozycja na jesiennie wesele 2022. Aby wznieść toast za młodą parę, połącz ją z czarnymi lub grafitowymi czółenkami, a na ramiona zarzuć elegancki płaszcz. Po wszystkim, noś z kozakami, botkami na szpilce/słupku lub sandałami z odkrytymi palcami.

fot. Sukienka z drapowaniem, Answear Lab, cena: 319,99 zł/materiały prasowe

