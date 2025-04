Istnieje kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę kompletując ubranie na świąteczną imprezę. Warto zawsze dostosować swój wygląd do charakteru spotkania. To co będzie dobrze wyglądało na imprezie u znajomych, niekoniecznie sprawdzi się na christmas party w pracy.

Na mniej formalnej imprezie można sobie pozwolić na pewną swobodę a nawet ekstrawagancję. W tym sezonie warto sięgnąć po modne i wyraziste kolory takie jak fiolet czy bordo. Godne polecenia dla pań są sukienki – kobiece i bardzo sexy. Warto zwrócić uwagę na bustiery, sukienki z zaznaczoną talią oraz na jedno ramię (asymetryczne). Zawsze sprawdzi się też „mała czarna”, która nabierze charakteru w połączeniu z koronkowymi rajstopami czy wyrazistą biżuterią. Ciekawym źródłem inspiracji na takie christmas party może byś najnowsza kolekcja Gosi Baczyńskiej dla Reserved, w której można znaleźć asymetryczne sukienki z satyny a także czarne, klasyczne sukienki wyszywane cekinami.

Warto też postawić na dodatki – najmodniejsze są obecnie pantofelki z lakierowanej na srebrno skóry lub uzupełnione miejscami biżuterią. Co do pozostałych akcesoriów to godny polecenia jest styl retro. Dla panów na mniej formalnym przyjęciu wigilijnym sprawdzi się zazwyczaj koszula, koszulka polo lub t-shirt, marynarka oraz spodnie: ciemne dżinsy, sztruksy lub z grubej bawełny. Uzupełnieniem tego będą buty – najlepiej skórzane, dobrej jakości, w klasycznych kolorach i fasonach – sznurowane lub mokasyny. Jak wiadomo jednak diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego warto skupić się na doborze dobrych jakościowo rzeczy, o ciekawym kroju i niebanalnych dodatkach. Ważne jest też, aby całość była przemyślana i zharmonizowana kolorystycznie.

Innej stylizacji wymaga christmas party w pracy. Tutaj warto polecić bardziej klasyczny wygląd. Dla pań świetnie się sprawdzi połączenie koszuli (asymetrycznej lub klasycznej z romantycznymi, szerokimi rękawami) ze spodniami. Warta polecenia na takie okazje jest zawsze „mała, czarna”, przy czym projektanci proponują wiele jej odmian. W najnowszej kolekcji Monton można znaleźć wiele ciekawych propozycji obejmujących zarówno wariacje na temat klasyki (w tym „małej, czarnej”), jak i najnowszych trendów (koronki).

Pozostałe trendy, które warto wziąć pod uwagę przy tworzeniu klasycznego looku na imprezę firmową, to:

asymetryczne kroje sukienek

materiały: satyna, tafta i koronki

wąskie spodnie i spódnice.

Dla panów na wigilijną imprezę firmową godny polecenia jest klasyczny dress code. Oznacza on dobrze skrojony garnitur, w stonowanych kolorach z odpowiednio dobranymi kolorystycznie dodatkami. Bardzo ciekawą propozycję klasycznych ubrań dla panów przygotowała Vistula Wółczanka, w kolekcji Lantier, gdzie można m.in. znaleźć interesujące, popielate garnitury połączone z fioletowymi dodatkami.

Przy rodzinnej kolacji wigilijnej możemy sobie pozwolić na trochę mniej formalny wygląd niż na imprezie w pracy. Tutaj warto również sięgnąć po sprawdzoną klasykę. Świetnie sprawdzą się proste sukienki, bluzki koszulowe i spodnie w kant.

Panowie najlepiej będą wyglądać w garniturach, a jeżeli preferują bardziej swobodny styl, to dobrze sprawdzi się marynarka ze spodniami z bawełny lub sztruksami.

Święta to wyjątkowy czas, warto strojem podkreślić magię tych chwil.