Niewiele kobiet może sobie pozwolić na to, by podążając za modą, w każdym sezonie wymieniać całą garderobę. Najlepiej jest wybrać klasyczne fasony i stonowane kolory, które są zawsze na czasie. Wystarczy je tylko ożywić modnymi dodatkami. Często liczy się po prostu dobry pomysł!

Reklama



Jak stworzyć stylową szafę?



Klasyczne fasony

Robiąc zakupy, postaw na ponadczasowe, proste fasony i stonowane kolory (beż, czerń, biel, szarość , granat) – one nigdy się nie znudzą! Nawet jeśli teraz wydasz więcej pieniędzy, ten zakup będzie cię cieszył przez długi czas. Kupując krótki, beżowy płaszcz będziesz go mogła nosić przez kilka sezonów i do spodni, i do spódnicy.



T-shirt do kostiumu

Tradycyjny kostium (szary, granatowy, czarny) możesz nosić do pracy, na oficjalne spotkania, kolacje. Zwykle zakładasz do niego koszulową bluzkę. Jeśli uważasz, że taki zestaw jest nudny, spróbuj czasem założyć pod żakiet prosty biały T-shirt – to znakomity pomysł! Biel dodaje twarzy świeżości. Prosta forma takiej bluzki znakomicie podkreśla elegancję kostiumu. W połączeniu z T-shirtem kostium nabiera innego charakteru – wygląda "młodziej’’, nieco swobodniej i wciąż niezwykle szykownie.



Połączenie typu total look



Nosząc jeden kolor od stop do głów będziesz wyglądać niezwykle stylowo, a przy okazji znacznie szczuplej. Możesz skomponować interesującą całość z modnej czerwieni, zieleni, fioletu, błękitu. Wybierając kolor dla siebie weź pod uwagę swój typ urody, karnację oraz odcień włosów.



Śmiałe dodatki

Gdy twoja szafa składa się w większości z klasycznych ubiorów, spokojnie możesz pozwolić sobie na kilka niezwykłych dodatków, dzięki którym twój strój będzie wyglądał zupełnie inaczej. Pamiętaj tylko, że dodatki muszą być jak najbardziej aktualne, zgodne z najnowszymi trendami mody. Może to być, np. kapelusz, szal z futerka, torebka z frędzlami.



Kolorowe akcenty

Jeśli nie chcesz wyglądać smutno w czerni czy szarościach – dodaj do nich odrobinę koloru. Małe, barwne akcenty mogą wspaniale ożywić strój, np. lamówka przy żakiecie, apaszka czy pasek. Nie wymagają one zbyt wiele inwestycji finansowych, a efekt murowany. Będziesz oceniana jako osoba niezwykle szykowna i zadbana.



Marynarka i dżinsy

Uwielbiasz dżinsy? Jeśli w pracy nie obowiązuje cię „dress code'', możesz je nosić także do pracy. Dżinsy dobrze wyglądają z biała koszulą i klasyczną marynarką (najlepiej granatową o charakterze klubowym). Ten zestaw w ciągu ostatniej dekady stał się uznaną, modową klasyką.



Zegarek w męskim stylu

Warto go mieć. Taki model zegarka nie wychodzi z mody. Wygląda naturalnie i bardziej stylowo, niż kolorowe zegarki z plastiku. Świetnie pasuje zarówno do klasycznego kostiumu, jak i do bluzy zestawionej ze skórzaną kurtką i dżinsami.

Reklama



Zobacz jeszcze:

Jak wygląda klasyka w wydaniu Victorii Beckham

Jak dodać klasy ubraniom z sieciówki