Święta za rogiem, dlatego między pieczeniem świątecznym ciasteczek, dekorowaniem mieszkania, ubieraniem choinki i poszukiwaniem prezentów dla najbliższych, czas też pomyśleć o stylizacji na Wigilię 2022. Bez względu na to, jak zamierzasz spędzić ten magiczny, grudniowy wieczór (kolacja z najbliższymi, spotkanie z przyjaciółmi czy wielkie, uroczyste przyjęcie) najważniejsze, abyś czuła się komfortowo i pewnie w stroju, który będziesz miała wtedy na sobie.

Brakuje ci pomysłu na ciekawy look? Przygotowałyśmy dla ciebie 3 eleganckie stylizacje na Wigilię 2022, które ubiorą cię od stóp do głów i w których będziesz olśniewać. Są w każdym stylu, więc na pewno znajdziesz swoją ulubioną.

Spis treści:

Elegancka, koszulowa sukienka w kolorze butelkowej zieleni w połączeniu z klasycznymi, czarnymi czółenkami na szpilce, nigdy cię nie zawiedzie. W tej minimalistycznej stylizacji na Wigilię 2022 będziesz czuła się pewnie i kobieco, bez względu na to, dokąd pójdziesz. Wzmocnij ją błyszczącą, wyrazistą biżuterią oraz wiśniowymi ustami.

Sukienki na święta 2022: 8 wyjątkowych kreacji w każdym stylu

fot. Sukienka Holzweiler, cena: 1 435 zł; torba na ramię FURLA, cena: 1 559 zł; czarne szpilki KAZAR, cena: 469 zł; kolczyki Selfie Jewellery, cena: 399 zł; pomadka do ust Westman Atelier, cena: 189 zł/materiały prasowe

Jeśli szukasz eleganckiego, niewymuszonego i jednocześnie komfortowego stroju na Wigilię 2022, połączenie przytulnej dzianiny z jedwabną spódnicą midi będzie idealną opcją. Całość dopełnij skórzanymi kozakami i tweedową torebką.