Wielkanoc tuż za rogiem, co oznacza, że nadszedł czas zacząć planować strój na świąteczne spotkania z najbliższymi. To radosny czas, dlatego włącz do swoich stylizacji kolor — postaw na jasne, romantyczne pastele lub soczyste odcienie, które będą wprawiać ciebie i wszystkich dookoła w pozytywny nastrój. Pożądane są też malownicze, kwieciste motywy — są kwintesencją sezonu.

Mając to wszystko na uwadze, przygotowałyśmy dla ciebie 3 gotowe stylizacje na Wielkanoc 2023, w których, bez względu na to, co obejmują twoje wielkanocne plany — wielkie, rodzinne całodniowe przyjęcia, czy kameralne śniadanie z domownikami — będziesz wyglądała i czuła się pięknie.

Ta stylizacja na Wielkanoc 2023 to wszystkie najgorętsze trendy sezonu wiosna-lato 2023 w pigułce. Jest w niej wszystko — pastele, kwiaty i błyszczące akcenty. Romantyczna, elegancka i bardzo kobieca.

fot. Spodnie w kwiaty LASCANA (zalando.pl), cena: 179 zł; Kardigan JDY (zalando.pl), cena: 149 zł; Torba na ramię MINI FRAME, Mansur Gavriel (zalando.pl), cena: 3 569 zł; Szpilki, Eva Longoria (eobuwie.pl), cena: 249,99 zł; Kolczyki Attract, Swarovski, cena: 265 zł; Wisiorek Constella, Swarovski, cena: 525 zł; Scrunchie, Milousio, cena: 44,90 zł; Woda perfumowana Angel, Mugler, cena: od 389 zł; Tusz wydłużający i dodający objętości New Unmeasurable Length Mascara, Kiko Milano, cena: 57 zł/materiały prasowe

Soczyste kolory i Wielkanoc idą w parze, dlatego śmiało wślizgnij się na świąteczne spotkania w tę wzorzystą, minisukienkę z metką 303 Avenue. Na pewno zrobisz wrażenie. Uzupełnij ją klasycznymi szpilkami i małą torebką city w odcieniu toffee oraz złotym, minimalistycznym naszyjnikiem. Bonus? Ten zestaw idealnie sprawdzi się też na inne wiosenne przyjęcia np. wesele lub garden party.

fot. Sukienka Roma, 303 Avenue, cena: 690 zł; Szpilki New Bianca, Kazar, cena: 499 zł; Torebka Liu Jo (breuninger.com), cena: 779 zł; Naszyjnik Karo, ROSA, cena: 950 zł; Woda perfumowana Nomade Jasmin Naturel Intense, Chloe, cena: od 399 zł/materiały prasowe

Jeśli kolorowe stylizacje nie są dla ciebie i preferujesz klasykę, ten zestaw będzie strzałem w 10. Jest prosty, efektowny, wygodny i uniwersalny. Oversizowa, czarna marynarka, eleganckie, śmietankowe spodnie w kant i gładki t-shirt sprawdzą się na każdym świątecznym przyjęciu.

fot. Dwurzędowa marynarka oversize, ZARA, cena: 199 zł; Spodnie Marlena, COS (breuninger.com), cena: 345 zł; Biały t-shirt, PRIMARK, cena: 26 zł; Baleriny Only Shoes (eobuwie.pl), cena: 149,99 zł; czarny pasek, Wojas, cena: 59 zł; Torebka bagietka, MAKO, cena: 690 zł; Srebrny pierścionek, APART, cena: 114 zł; Srebrne kolczyki, Beller, cena: 1 490 zł; Pomadka do ust Le Rouge Interdit Intense Silk rr 116 Nude Boisé, Givenchy (sephora.pl), cena: 225 zł/materiały prasowe

