Wielkanoc już niedługo, pora więc już teraz pomyśleć o outficie na rodzinne spotkanie przy świątecznym stole. W zależności od charakteru uroczystości, stylizacje na Wielkanoc 2022 mogą być w różnym stylu — bardzo odświętne lub idące w stronę casualowego looku. Nie bój się miksować wzorów, faktur i bawić się kolorami. Takie działania są nawet wskazane i mogą dać efekt „wow”. Wystarczy spojrzeć, jak to robią dziewczyny z branży. One doskonale wiedzą, co i jak.

Nie wiesz, jak się ubrać na Wielkanoc 2022? Zerknij na zdjęcia poniżej i zainspiruj się. Wszystkie zestawy bez problemu odtworzysz sama, sięgając po nowości z wiosennej oferty popularnych sieciówek.

Garnitury to jeden większych trendów w sezonie wiosna-lato 2022. Ten w kolorze śmietankowym wzorowo spisze się podczas uroczystego spotkania. Elegancki i z klasą. Aby nieco przełamać całość, pomaluj usta pomadką w kolorze wina lub podkręć dodatkami w żywych barwach. Dobrze wypadną też metaliczne akcenty np. błyszczące szpilki lub kopertówka.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Biała koszula to zawsze dobry wybór. To jeden z tych elementów garderoby, którego nie może zabraknąć w naszej szafie. Warto mieć ją w każdej możliwej odsłonie – idealnie dopasowaną, jedwabną i w wersji oversize. W stylizacji na Wielkanoc 2022 sięgnij po tę o luźniejszym kroju. Najlepiej, żeby sięgała do połowy uda. Załóż na nią mini, a pod szyją zawiąż efektowną kokardę lub krawat. Jeśli nie masz jeszcze takiej w swojej kolekcji, rozejrzyj się w second-handach na dziale męskim. Możesz tam znaleźć prawdziwe perełki!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Coś mniej formalnego? Jeansy w parze z tweedową marynarką. Prosta stylizacja, ale bardzo efektowna. Możesz założyć pod spód czarny top lub jeśli chcesz wyglądać bardziej odświętnie – białą koszulę. W obu wersjach wypadnie bardzo dobrze.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Modne stylizacje na Wielkanoc 2022 to również te w żywych kolorach, idealnie oddające wiosenny klimat. Zgrany duet? Pudroworóżowy sweter ze spódnicą w kolorze soczystej pomarańczy. Całość uzupełnij dodatkami w kolorze nude.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Ta stylizacja to wszystkie najgorętsze trendy sezonu wiosna-lato 2022 w pigułce. Skórzana marynarka, sukienka midi w kwiaty oraz karmelowe kozaki z kwadratowym noskiem są gwarancją udanej stylizacji na Wielkanoc 2022. Elegancko i bardzo stylowo.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Tweedowe komplety znowu w modzie! Najbardziej pożądane są te z mini spódnicą lub krótkimi szortami i obowiązkowo w pastelowych kolorach. Taki w swojej aktualnej ofercie ma m.in. Zara. Sprawdzi się nie tylko podczas rodzinnego spotkania, ale też jako stylizacja do biura w cieplejszych miesiącach. Warto mieć swojej szafie.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

