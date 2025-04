Sylwester to idealny czas, żeby pójść na całość i założyć coś oszałamiającego i przyciągającego wzrok. Coś, w czym będziesz czuła się jak milion dolarów, 10/10 i po prostu — najlepiej. Bez względu na to, jak zamierzasz uczcić rozpoczynający się nowy rozdział — będziesz obsypywała się konfetti na wielkiej, hucznej imprezie, czy idziesz na kolację do przyjaciół, cekiny, brokat, cyrkonie i wszystko, co lśni jak dyskotekowe kula, niech będą gwiazdami twojej sylwestrowej stylizacji. Kieruj się zasadą: im więcej blasku, tym lepiej! Oprócz samego stroju ważne są też detale — makijaż (Makijaż sylwestrowy 2022/2023: 5 pomysłów na olśniewający make-up), manicure (Paznokcie na sylwestra 2022/2023: 5 projektów, które uzupełnią twój imprezowy look) i fryzura (Fryzura sylwestrowa 2022/2023: 5 prostych i stylowych inspiracji z Instagrama), które zepną całość.

Reklama

Chcesz powitać Nowy Rok w wielkim stylu? Zjedź w dół i zobacz 3 gotowe stylizacje za sylwestra 2022/2023, które zapewnią ci bezbłędny wygląd na każde wyjście.

Spis treści:

Jeśli szukasz pomysłu na stylizację sylwestrową, która zabierze cię z kolacji wprost na parkiet, cekinowy garnitur będzie strzałem w 10. Z nim wygrasz ten wieczór na pewno! Wystylizuj go z klasycznymi szpilkami, geometryczną torebką i lśniącą biżuterią.

fot. Marynarka ZARA, cena: 399 z ł; spodnie ZARA, cena: 249 zł; biustonosz balkonetka DKNY (www.peek-cloppenburg.pl), cena: 299 zł; szpilki Saint Laurent, cena: 2 735 zł; kolczyki srebrne z cyrkoniami Scarlett, YES, cena: 169 zł; perfumy Black Afgano NASOMATTO (moodscentbar.pl), cena: 525 zł; kopertówka KAZAR, cena: 399 zł/materiały prasowe

Stylowo i komfortowo jednocześnie? Trzymaj się tej prostej kombinacji — cekinowy top i szerokie spodnie. Wzmocnij jej blask szpilkami z ozdobnym detalem, wysadzaną cyrkoniami kopertówką i biżuterią. Ta stylizacje na sylwestra 2022/2023 sprawdzi się w każdym warunkach. Możesz pójść tak ubrana na kolację do znajomych, do klubu, do baru i na eleganckie przyjęcie.

Bluzki na sylwestra 2022/2023: 7 modnych opcji z imprezowymi wibracjami

fot. bluzka SAX35TH by Alicja Czarniecka (zalando.pl), cena: 390 zł; szpilki ZARA, cena: 199 zł; spodnie Joseph Ribkoff SIGNATURE, cena: 655 zł; torebka Deichmann, cena: 79,99 zł; kolczyki Constella, Svarovski, cena: 395 zł; pierścionek Constella, cena: 1 100 zł; woda perfumowana L’Interdit Givenchy (sephora.pl), cena: od 389 zł/materiały prasowe

Nowy rok, nowa oszałamiająca sukienka! Jeśli zamierzasz spędzić ostatni, grudniowy wieczór na eleganckim balu, ta długa, luksusowa kreacja obsypana cekinami od stóp do głów, będzie najlepszym wyborem. W połączeniu z sandałami na obcasie, ozdobną kopertówką i błyszczącą biżuterią zapewni ci obłędny wygląd.

Sukienki na sylwestra 2022/2023: 7 modnych kreacji na imprezę

Fot. Suknia obszyta cekinami TALBOT RUNHOF(breuninger.com), cena: 6 479 zł; torebka KAZAR, cena: 299 zł; paleta cieni Bright Quartet Baked Eyeshadow Palette, Kiko Cosmetics, cena: 55 zł; lolczyki Scarlett, YES, cena: 159 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Kombinezony na sylwestra 2022/2023: 6 najmodniejszych opcji w imprezowym stylu

Spódnice sylwestrowe 2022/2023: 8 imprezowych opcji w każdym stylu