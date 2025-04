Mała czarna to zawsze świetne rozwiązanie, a już na pewno na taką okazję jak sylwester. Ostatnio znalazłyśmy w ofercie polskiej marki Troll sukienkę z długim rękawem za ok. 35 złotych. Pomyślałyśmy, że będzie ona świetną bazą do stworzenia imprezowego looku. Zatem zobaczcie 5 pomysłów na modny look z niedrogą małą czarną.

Mała czarna na sylwestra - 5 sposobów

Mamy dla was kilka propozycji. Zaczynami od czerni i złota, które fantastycznie wpasuje się w przed karnawałowy klimat. Do tego krótkie futerko i torebka w kolorze złota. Zrobicie na pewno furorę. Dla mniej odważnych proponujemy czarne botki, zresztą po prostu czarny total look. Dla miłośniczek najnowszych trendów mamy odrobinę ekstrawagancki - torebka z frędzlami i ozdobne szpilki. A dla wygodnickich płaskie baleriny i look z modnymi dżetami lub kozaki na płaskiej podeszwie w połączeniu z szałowymi akcesoriami. Który look pasuje najbardziej do was?

