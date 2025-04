Uwielbiamy sporty zimowe! Tylko dzięki zimowym wyjazdom w góry i śnieżnym szaleństwom możemy znieść okropieństwa zimy w mieście... Ale oprócz przyjemności z samego szusowania po stoku, ważny jest dla nas też komfort i dobry wygląd. Jak sprawić, by look na stoku nie wyglądał zabawnie i bezkształtnie? Mamy na to kilka sposobów. Musi być kobieco, ale i wygodnie. Jak to uzyskać?

Bądź kolorowa, ale nie przesadzaj z nadmiarem barw. Postaw na jeden mocny kolor i opraw go w bardziej stonowane jak czerń, biel, beże i brązy.

i opraw go w bardziej stonowane jak czerń, biel, beże i brązy. Wybieraj kroje kurtek, które delikatnie podkreślają talię - są wybrane w talii, albo posiadają wewnętrzny sznureczek, którym podkreślisz pas...

- są wybrane w talii, albo posiadają wewnętrzny sznureczek, którym podkreślisz pas... Najważniejsze byś miała wygodną, nieprzemakalną, sportową kurtkę, ocieplane spodnie i rękawiczki. Szalik i czapka mogą pochodzić już ze zwykłych sklepów i uzupełniać zestaw o modowy efekt. Właśnie takie elementy znajdziesz w naszej galerii. Są tu modne czapki z uszami, komin z pikowaniem, stylowe śniegowce.

