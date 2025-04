Ciepłe, długie, letnie wieczory zachęcają do spędzania aktywnie czasu z najbliższymi. Kalendarze wypełnione są wyjazdami do nadmorskich kurortów, ogniskami, rodzinnymi przyjęciami i tańcami pod chmurką. To zabawny, szalony i beztroski okres, na który czekamy cały rok i zawsze żałujemy, że tak szybko się kończy. Jedynym wyzwaniem, przed którym stajemy, to w co się ubrać. W końcu możemy założyć na siebie wszystko to, na co mamy ochotę. Możliwości są nieograniczone, a tegoroczne trendy, aż się proszą, żeby przemycić je do imprezowych strojów.

Szukasz inspiracji na stylizację na letnią imprezę? Zerknij na naszą listę. Niezależnie od tego, gdzie się wybierasz — na wesele czy na imprezę do klubu, w tych strojach będziesz wyglądać super atrakcyjnie i stylowo.

Urocza sukienka w kwiaty sprawdzi się nie tylko podczas pikników na trawie i na romantycznych kolacjach. Z pomocą odpowiednich dodatków, świetnie wypadnie również na wakacyjnej imprezie pod chmurką. Załóż do niej sandały na szpilce lub klapki na niskim obcasie, a całość dopnij złotą biżuterią i kolorowymi dodatkami.

Jeśli czekają cię tańce na parkiecie na plaży lub przy basenie, najlepszą opcją będzie długa spódnica zestawiona z górą od bikini lub crop topem. W chłodniejsze wieczory zarzuć na ramiona luźną, białą koszulę. Możesz pozostawiać ją rozpiętą lub zawiązać na supeł.

Zamiast błyszczącej mini, postaw na look uwielbiany przez dziewczyny na Instagramie — jeansowe wide leg i crop top. Kobiecy, stylowy, wygodny i bardzo praktyczny. W przeciwieństwie do cekinowej sukienki, którą założysz okazyjnie, oba elementy z takiej kombinacji wykorzystasz na co dzień. My też w to wchodzimy.

Przed tobą wesele, chrzciny lub inne, ważne rodzinne święto? Dobrym pomysłem będzie elegancki garnitur w żywym kolorze. Wybieraj luźne komplety, w których będziesz czuła się swobodnie i komfortowo przez cały czas. Pod spod załóż gładki, bawełniany top.

Satynowa slip dress to wszystko, czego potrzebujesz na wakacyjne wyjścia. Jest niezawodna. Założysz ją nie tylko na wszystkie wyżej wymienione imprezy (w plenerze, na plaży, w klubie i na rodzinne spotkanie), ale też na wieczorne spotkania z ludźmi z pracy. Wymaga tylko odpowiedniej oprawy. W tym przypadku dodaj do niej szeroką marynarkę i eleganckie szpilki.

