Media społecznościowe dają nam bardzo dużo możliwości. Są znakomitym źródłem informacji i inspiracji, a jest to szczególnie ważne, gdy mówimy o świecie mody. Wszystkie wielbicielki najnowszych trendów szukają pomysłów na stylizacje właśnie na Instagramie. To nieskończone źródło nowych, a czasem bardzo odważnych pomysłów.

Reklama

My postanowiłyśmy wybrać kilka ciekawych i modnych stylizacji z Instagrama, które mogą być dla was punktem wyjścia i bazą do stworzenia własnych zestawów.

Co będzie modne w sezonie jesień-zima 2017/2018? Tutaj znajdziecie wszystko o najważniejszych trendach!

1. Klasyka jest zawsze w modzie

Proste dżinsy, klasyczny golf i marynarka to zawsze dobry pomysł. Ten zestaw sprawdzi się w czasie pierwszych jesiennych dni. Przypominamy, że klasyka to zawsze dobry pomysł.

2. Najmodniejsza marynarka sezonu

Warto zainwestować w marynarkę w kratę - to jeden z najmodniejszych elementów garderoby w sezonie jesień-zima 2017/2018. W połączeniu z dżinsami, modnym t-shirtem i butami na grubym, niskim obcasie stworzycie stylowy zestaw na co dzień.

Nowe trendy! Już znamy najmodniejsze wzory na sezon jesień-zima 2017/2018

3. Przecierane dżinsy w eleganckim wydaniu

Ten model dżinsów jest na topie od wielu sezonów. Nosimy je do sportowych, casualowych, a nawet eleganckich stylizacji. Jeżeli miałybyśmy wybierać, to najbardziej lubimy łączyć przecierane spodnie z cienkim swetrem i szpilkami.

4. Sukienka i trampki to zgrany duet

A co powiecie na przyjemną w dotyku i dającą całkiem dużo ciepła dzianinową sukienkę midi? Ten element garderoby bardzo dobrze wygląda z dżinsową kurtką i trampkami lub bardzo modnymi sneakersami.

Wygodne, stylowe i kobiece sukienki dzianinowe na pierwsze chłodniejsze dni. Ceny od 69 zł!

5. Jesienne kwiaty

Już do znudzenia powtarzamy, że kwiaty są bardzo modne w sezonie jesień-zima 2017/2018. Dlatego warto mieć w szafie chociaż jeden ciuch zdobiony tym modnym deseniem.

Ubrania w kwiaty dobrze mieć w szafie. To jeden z najmodniejszych wzorów na jesień 2017!

Reklama

Jeżeli nie lubicie tak charakterystycznych ubrań, to postawcie na tradycyjny beżowy trencz, który będzie świetną alternatywą dla ramoneski lub kurtki dżinsowej. Dzięki tej prostej zmianie sprawicie, że stylizacja będzie bardziej elegancka.