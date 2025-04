Podkreślając atuty swojej urody, wybierając to, co do ciebie pasuje, możesz wyglądać efektownie. Wystarczy tylko uwierzyć w siebie!

Jak wyglądać pięknie w rozmiarze XXL?

Czy jesteś kobietą, która zna swoją wartość i nadmiar kilogramów nie przeszkadza ci być atrakcyjną? Swoje dobre samopoczucie okazujesz poprzez strój, odpowiednio dobraną fryzurę i makijaż? Całkowicie akceptujesz swoja sylwetkę i nie spoglądasz zazdrośnie na lżejszą o 20 kilogramów przyjaciółkę? Jeśli jest inaczej, najwyższy czas zmienić nastawienie do siebie zrzucić zbędne kilogramy albo jeszcze lepiej...polubić je. Niemożliwe? Skorzystaj z naszych rad!

Zawsze przestrzegaj zasad

Poznaj kilka niezawodnych trików, które optycznie wysmuklą twoją sylwetkę:

wybierz odpowiednią tkaninę – najlepsza będzie gładka i lejąca się, która wyeksponuje kobiece kształty, a jednocześnie ukryje tuszę. Proponujemy praktyczną wiskozę, jedwab i tkaniny z domieszkami sztucznych włókien, np. lycry.

ciemne barwy wyszczuplają. Ale nie jesteś skazana wyłącznie na czerń. Z powodzeniem zastąpi ją tak modny w tym sezonie kolor marsala lub czekoladowy, granatowy czy grafitowy. Dozwolone są także pudrowe pastele.

małe wzory – drobna łączka, małe groszki czy pepitka dodadzą lekkości sylwetce.

proste i luźne fasony – to najlepsze rozwiązanie, a przy okazji bardzo na czasie. Mogą być to fasony dyskretnie modelowane zaszewkami.

ważne detale – mają magiczną moc wyszczuplania, tak jak dekolt w szpic, ukośnie wszyte kieszenie, zaznaczony kant w spodniach.

Koniecznie zrezygnuj:

ze sztywnych materiałów, ponieważ wszystkie załamania i fałdy poszerzają, tak jak puchate tkaniny.

z neonowych kolorów, które pogrubiają i zwracają uwagę.

z dużych, kontrastowych wzorów – sprawiają one, że wydajesz się bardziej okrągła.

z mocno dopasowanych strojów, które przylegając do ciała, eksponują jego niedoskonałości i podkreślają tuszę. Kontrastuj je, np. z luźną bluzką lub kardiganem.

