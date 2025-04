fot. materiały prasowe

Wigilijny wieczór to świąteczny stół, choinka i kolędy w tle. Jak dopasować odpowiedni strój do tak magicznego wieczoru, aby czuć się dobrze i komfortowo. Oto propozycje trzech stylizacji Anny Piszczałki.

Elegancka ponadczasowość na wigilię

Bardzo kobieca, plisowana spódnica w kolorze bordowym lub czarnym (Mohito) to hit tego sezonu. W duecie z lekko połyskującą bluzką (Reseved) stworzy elegancką całość. Uzupełniona pomarańczowymi szpilkami (Mohito) podkreśli indywidualny charakter każdej osoby. Jako dodatek idealnie sprawdzi się duża torebka (Mohito) i duży zegarek (Reserved), który wprowadzi odrobinę nonszalancji.

- Z tego względu, że często podróżuję, lubię mieć gotowe stylizacje, które sprawdzą się przy wielu okazjach. Plisowana spódnica należy właśnie do nich. Jest jedną z kilku rzeczy, które mam zawsze w walizce. Podobnie jak kolorowe szpilki – mówi Anna Piszczałka, modelka.

Stylizacja w stylu glamour

Paniom, które cenią sobie wygodę a jednocześnie kobiecy styl, proponuję klasyczne spodnie w kolorze czarnym lub białym (Reserved). Polotu tej stylizacji doda wyrazista, neonowa bluzka w stylu glamour (Mohito). Żywe kolory pasują do stonowanych barw i można je z powodzeniem łączyć bez obawy o modowa wpadkę . Świąteczny klimat podkreślą srebrne dodatki w postaci naszyjnika lub długich kolczyków. - Wisienka na torcie to oczywiście szpilki, w tej stylizacji proponuję w odcieniu jasno szarym - dodaje modelka.

Jeansowy total look na wigilię? Tak!

Jeansowe połączenia dają z jednej strony wiele możliwości stylizacji, z drugiej komfort i swobodę. Wyrazistą tendencją w setach monochromatycznych jest m.in. jeansowy look od stóp do głów. Koszula np. z odcinającymi się kieszeniami w połączeniu z ciemniejszymi spodniami typu rurki idealnie do siebie pasują.

Dla kobiet, które zdecydowanie lepiej czują się w spódnicy, proponuję dopasowany krój do wysokości kolan lub tuż powyżej. Stylizacja przełamana naszyjnikiem z pereł (Reserved) i stylową bransoletą, które dodadzą elegancji i powagi. Kobiecość podkreślą szpilki, zaproponowałam lekko połyskujące z czarnymi elementami, ale w takim look’u sprawdzą się również inne kolory.

- Sugeruję taką stylizację, ponieważ jest to jedna z propozycji, które sprawdzają się w podróży. W karierze modelki miałam taką sytuację, że bezpośrednio z planu musiałam szybko przemieścić się na kolację. Nie miałam czasu na przebieranie się. Przed wejściem zmieniłam tylko płaskie buty na wysoki obcas i byłam gotowa na spotkanie – dodaje Anna Piszczałka.

