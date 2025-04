46-letnia Małgorzata Kożuchowska to jedna z najlepiej ubranych gwiazd w naszym kraju. Jej stylizacje są zawsze zgodne z najnowszymi trendami, ale również bardzo kobiece, stylowe i seksowne.

W ostatnich dniach znana aktorka pojawiła się w jednej z warszawskich kawiarni. W czasie tej wizyty miała na sobie klasyczną, a przez wiele osób uważaną za nudną, stylizację. My się zupełnie z tym nie zgadzamy, bo wystarczy się tylko dokładnie przyjrzeć.

Wybór redakcji: 6 najlepszych stylizacji Melanii Trump

Biała koszula jest zdobiona ciekawą czarną lamówką. Gwiazda klasyczne cygaretki zostawiła głęboko w szafie i zamieniła je na aksamitne spodnie utrzymane w militarnym stylu. To tego bardzo oryginalne buty na obcasie bez pięty - ciekawa aplikacja z przodu dodaje im niepowtarzalnego charakteru. Delikatna złota biżuteria, czerwony lakier na paznokciach i szminka w intensywnym kolorze dopełniały całość. Klasycznie, ale nowocześnie i zgodnie z najnowszymi trendami.

Kobiece, stylowe, świetnie ubrane i po pięćdziesiątce. Ikony stylu, z których warto brać przykład!

W popularnych siecówkach udało się nam znaleźć ubrania inspirowane stylem znanej aktorki. Czarne spodnie zdobione frędzlami i buty na obcasie wypatrzyłyśmy w Zarze. Biała koszula pochodzi z Mango, a mała szara torebka to propozycja z kolekcji H&M. Do zestawu dorzuciłyśmy jeszcze matową szminkę Golden Rose, która ma piękny kolor i bardzo długo utrzymuje się na ustach.