Styl Old Money: trend, który pokochało tysiące dziewczyn. Czym się wyróżnia?

Styl Old Money to jeden z najgorętszych trendów ostatnich miesięcy. Chodzi w nim o dyskretny luksus. Polega na kupowaniu ponadczasowych ubrań i dodatków uszytych z wysokiej jakości materiałów, w neutralnych kolorach, bez ostentacyjnych logotypów. Sprawdź, w co warto zainwestować, aby stworzyć modny damski look w duchu Old Money.