Lady Gaga jest jedną z najbarwniejszych postaci współczesnego show biznesu. Jednak barwna wcale nie znaczy - stylowa. Tak jest właśnie w tym przypadku, mimo, że uwielbiamy oglądać jej odjechane zestawy to rzadko możemy się nimi inspirować. Tym razem było inaczej.

Paparazzi przyłapali artystkę w drodze na spotkanie. Miała na sobie dopasowane rurki i czarne botki. Prosty t-shirt i pasek ozdobiony dżetami. Wisienką na torcie były okulary z wyciągniętym do góry kącikami, które nadały całości kobiecego zabarwienia w stylu lat 50.

Bardzo spodobał nam się ten zestaw. W szczególności 1 smaczek. Czarna apaszka - bandana przewiązana na bucie. Mała rzecz a pokazuje indywidualny styl piosenkarki. Może któraś się skusi?

W związku z tym polecamy ten zestaw na co dzień. Rockowy look jest wciąż na czasie a tego typu stylizację w łatwy sposób złożycie z rzeczy, które już macie w szafie. Wąskie spodnie, botki i czarny top - nic prostszego? :)

