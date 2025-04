Kinga Rusin jest jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Dziennikarka stacji TVN stawia na klasykę z nutką najnowszych trendów. Jej stylizacje zawsze są doskonale skomponowane. Trudno nam sobie przypomnieć jakąkolwiek wpadkę gwiazdy! Oznacza to, że prezenterka to idealny wzór do naśladowania. Wytypowałyśmy 3 rzeczy z jej garderoby, które warto kupić na nowy sezon.

Kombinezon we wzory

Bardzo odważny, lecz równie trafiony wybór! Jesienią i zimą na topie będą lata 70., a wzorzysty kombinezon doskonale wpisuje się w ten trend. Noś go do sztybletów lub botków na słupku. Na górę zarzuć dzianinowy sweter. A na wieczór postaw na seksowne szpilki i rockową ramoneskę.

fot. ONS.pl/ Materiały prasowe/ Zara, cena ok. 199,00 zł

Sukienka boho

Kinga Rusin uwielbia zwiewne, delikatne i szalenie kobiece sukienki. Chętnie wybiera modele z falbankami i wzorkami w stylu boho. Potrafi go doskonale zestawiać z bardziej klasycznymi dodatkami np. szpilkami czy elegancką biżuterią. Sukienka w tym stylu jesienią będzie świetnie wyglądać z zamszowymi kozakami i kurteczką typu futerko.

fot. ONS.pl/ Materiały prasowe/ H&M, cena ok. 349,99 zł

Spódnica w panterkę

Oto absolutny hit sezonu w wydaniu gwiazdy! W sezonie jesień-zima 2019/2020 spódnica w zwierzęce wzory to must have. Najbardziej pożądana jest oczywiście panterka. Idealnie jeśli wybierzesz tę uszytą z satyny lub innego błyszczącego materiału w stylu bieliźnianym. Kochamy ten trend!

fot. ONS.pl/ Materiały prasowe/ Zara, cena ok. 199,00 zł

