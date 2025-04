Karolina z naszej redakcji przetestowała nowy steamer do ubrań Philips StyleTouch Pure Gc440/47. Uwielbia ubrania i zajmowanie się domem, więc z przyjemnością przystąpiła do recenzji.

Od 2 lat jestem szczęśliwą posiadaczką generatora pary marki Philips. Dlatego bardzo się ucieszyłam, że mogę przetestować steamer do ubrań StyleTouch Pure Gc440/47. Jest doskonałym dopełnieniem sprzętu, który mam już w domu.

- Karolina, redaktor Uroda, Dieta i Fitness

Czasami wyciągając nawet wcześniej wyprasowane ubrania z szafy, widać na nich ślady po złożeniu lub przygniecenia. Steamer to idealny sposób na wygładzenie zagnieceń z różnego typu ubrań tj.: tiulowej spódnicy, bluzki z falbankami, plisami, marszczeniami czy jedwabnej sukienki. Współczesna kobieta, która nie ma czasu na prasowanie i chce po prostu odświeżyć ubranie. Współczesna kobieta posiada przecież różnorodne ubrania, również te trudne do wyprasowania czy zbyt delikatne. Rozkładanie deski do prasowania i wyciąganie żelazka zajmuje więcej niż użycie parownicy, która wygodnie i bezpiecznie wygładzi zagniecenia w pionie.

Parownica doskonała dla zabieganych kobiet, która pomoże w ostatnich poprawkach, nawet tuż przed wyjściem z domu.

fot. mat. prasowe

Parownica do ubrań Philips StyleTouch Pure Gc440/47 to wygodne rozwiązanie, ponieważ szybko się nagrzewa, jest bezpieczny dla wszystkich tkanin - nawet tych najdelikatniejszych, nie wymaga rozkładania deski do prasowania, a para dociera w trudno dostępne miejsca (idealne rozwiązanie w przypadku falbanek, marszczeń czy ubrań z aplikacjami).

Rano nie ma czasu i ochoty na wyciąganie deski do prasowania, dlatego od dawna myślałam o kupieniu parownicy do ubrań. Teraz wystarczy kilka sekund, a wszystkie drobne zagniecenia znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. W końcu bez problemu udaje mi się dotrzeć w trudno dostępne miejsca. Marszczenia i falbanki już nie są dla mnie problemem.

- dodaje Karolina

Użyteczny i stylowy

Dodatkowo StyleTouch Pure posiada ładny design i umożliwia postawienie go bezpiecznie w pionie na podstawie, dzięki czemu możemy go trzymać w widocznym miejscu w pokoju (np. na toaletce) i będzie zawsze pod ręką. Steamer nie tylko pomoże ci wygładzić zagniecenia, ale również odświeżyć tkaninę i pozbyć się nieprzyjemnego zapachu czy bakterii. To bardzo użyteczna funkcja szczególnie w przypadku ubrań, których zazwyczaj nie pierzemy po jednym założeniu, a częste pranie może zniszczyć (np. swetry czy płaszcze). Do urządzenia jest również dołączona nasadka ze szczotką, która dodatkowo wyczesze tkaninę i pomoże pozbyć się "kłaczków". Pamiętaj jednak, że steamer jest idealnym uzupełnieniem żelazka, nie jego zamiennikiem! Niestety nie wyprasuje się przy pomocy niego bawełnianej koszuli.

To faktycznie bardzo ładny przedmiot - ma typowo kobiecy design i cudowny kolor. Zresztą, to była pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy. StyleTouch Pure jest wygodny w użyciu i można go bezpiecznie postawić w pionie, wszystko dzięki płaskiej podstawie.

- mówi Karolina

fot. mat. prasowe

Jak używać steamera Philips?



Wystarczy wieszak z ubraniem zawiesić na drzwiach czy klamce i włączyć parownicę. Następnie delikatnie naciągnąć tkaninę i przykładając blisko do niej steamer przeciągnąć pomału po zagnieceniach.

Należy trzymać dyszę parową w niewielkiej odległości od sukienek z falbanami, aplikacjami lub cekinami. Można także przyłożyć parownicę od wewnątrz tkaniny.

Mimo, że steamer StyleTouch Pure mam dopiero od tygodnia i miałam okazję używać go dopiero kilka razy, to przysięgam, że nie mam pojęcia, jak mogłam bez niego żyć.

- podsumowuje Karolina