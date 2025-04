Jeśli wciąż zastanawiasz się w jaki sposób możesz podkreślić talię mamy dla was aż 10 pomysłów. Na pewno, któreś z nich wam się przydadzą - może w najmniej oczekiwanym momencie?

1. Drapowanie



Miękki materiał układający się w fałdy spływające na skos optycznie wyrzeźbi twoją sylwetkę. Taka kreacja ma jeszcze dodatkową zaletę: drapowana tkanina przykryje wałeczki, które tworzą się często wokół pasa. Ważne: drapowana sukienka czy bluzka nie powinna być obcisła, bo efekt będzie odwrotny!

2. Zapięcie



Wybieraj jednorzędowe zapięcia. Żakiety o takim fasonie będą idealne, bo głęboki dekolt w kształcie litery V i luźniejszy nieco dół marynarki tworzą zbiegające się w środku sylwetki linie dające wrażenie szczuplejszej talii. Taki model jest odpowiedni nawet dla pań z większą nadwagą.

3. Pasek



Przy pełnej talii na pasek trzeba uważać, bo gdy ozdobisz nim strój, ściągniesz wzrok właśnie w ten punkt swojej sylwetki. A jeżeli nie jest on godny wyeksponowania, to czy warto? Jeśli więc jeśli paski, to spokojne, najlepiej w kolorze kreacji i raczej szersze. Przydadzą się np. do zebrania w talii kardigana.

4. Deseń



Marzysz o figurze jak osa? Namaluj ją! Do stworzenia takiej iluzji najlepsze będą prążki. Już same paski biegnące z góry na dół mają optyczne działanie wyszczuplające. Ale dopiero połączenie skośnych pasków ułożonych naprzemiennie tak, by zbiegały się ku środkowi, da najlepszy efekt.

5. Bielizna



Modelująca bielizna sprawi cuda! Specjalna, zaawansowana technologicznie tkanina utrzyma krągłości w ryzach i odejmie ci centymetry w obwodzie. Z oferty bielizny korygującej możesz wybrać majtki z wysokim stanem, szeroki pas lub body.

6. Zaszewki



Workowate ubrania – zabójcy kobiecości. Spraw sobie koszulowe bluzki czy żakiety, które mają specjalne przeszycia modelujące sylwetkę. Najczęściej są to zaszewki biegnące od linii biustu ku dołowi – taki krój skutecznie zamienia chłopięcą sylwetkę na bardziej kobiecą.

7. Rozkloszowanie



Aby sylwetka, mimo pełnej talii, zbliżyła się do idealnego kształtu klepsydry, poszerz lekko strojem biodra. Pomocna w tym będzie spódnica lekko rozszerzająca się ku dołowi czyli w kształcie litery A. Nie przesadzaj jednak z plisami, bo zbyt szeroki dół obciąży sylwetkę i doda jej kilogramów.

8. Gorset



Jeśli chcesz, by twoja talia wyglądała jak u Scarlett O'Hary polub gorsety! Sznurowane z tyłu lub zapinane na haftki mocno opinają kibić, ujmując jej nawet kilka centymetrów. W sklepach pojawiły się kolorowe, niebieliźniane gorsety, które można nosić jak bluzkę do spodni czy spódnic.

9. Empire



Warto też oszukać nieco naturę i optycznie przenieść linię talii wyżej, w szczuplejsze miejsce, gdzie na ogół nie tworzą się wałeczki. Sprawią to odcinane pod biustem stroje w stylu empire. Taki fason dodatkowo wydłuża nogi i eksponuje biust – warto więc go wypróbować!

10. Wstawki



Są takie modele sukienek, które mają ciemne pasy po obu bokach sylwetki. Ścinają one optycznie owe boki, a dzięki takiej iluzji sylwetka wygląda szczuplej. Podobny efekt uzyskasz nakładając na jednobarwną sukienkę dłuższy, ciemniejszy sweter. Jeśli dodatkowo ściągniesz go paskiem, talia będzie wyglądać zjawiskowo!

