Długość midi nie jest prosta w noszeniu. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy o niej zapomnieć, decydując się jedynie na spódniczki mini albo te aż do samej ziemi. Warto poeksperymentować i poszukać krój, który najlepiej będzie pasował do naszej sylwetki.

Rozkloszowana spódnica midi w odważnej stylizacji

Pierwszą naszą propozycją jest cekinowa marszczona spódnica midi na gumce. Zestawiliśmy ją z wygodną bluzą z nadrukiem. Całość stylizacji dopełniają charakterystyczne dodatki: czarna torebka na wysoki połysk oraz srebrne jazzówki.

Plisowana spódnica midi w casualowej stylizacji

Z kolei do plisowanej, eleganckiej, czarnej spódnicy dobraliśmy lekki, pudrowy sweterek z napisami. Casualowy look dopełniają zaś: mała torebka z zamszową granatową wstawką oraz lordsy w zwierzęcy wzór.

Ołówkowa spódnica midi w geometrycznej stylizacji

Ostatni zestaw to geometryczny look z ołówkową spódnicą w roli głównej. Zestawiliśmy ją z wyrazistą geometryczną żółto-czarną koszulą, klasycznymi dodatkami w czarnym kolorze (torba, okulary, buty) oraz z minimalistycznym biało-czarnym zegarkiem.

Każdy zestaw warto uzupełnić o obuwie na płaskiej podeszwie. Dzięki temu otrzymamy modne i wygodne stylizacje, które nie tylko pozwolą nam wyróżnić się z tłumu, ale też będą w sam raz na dłuższe spacery po mieście. Która z naszych propozycji podoba wam się najbardziej.

