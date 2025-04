Najnowsze trendy w modzie łączą klasykę z odrobiną mrocznej elegancji, a jednym z najgorętszych powrotów tego roku jest styl goth. Szybko zdominował nie tylko wybiegi i katalogi, ale także ulice. Chętnie wracamy do ciemnych, tajemniczych stylizacji, pełnych koronek, srebrnych lub złotych ozdób oraz skórzanych akcentów.

Powrót tego stylu to świetna okazja, by odświeżyć swoją garderobę i wprowadzić do niej odrobinę mrocznej, gotyckiej mody w nowoczesnym wydaniu!

Spódnica w gotyckim stylu w ultra niskiej cenie

Spódnice midi, które kiedyś kojarzyły się głównie z eleganckimi stylizacjami, dziś zyskują nowy wymiar, szczególnie dzięki modnym detalom. Idealnym elementem garderoby, który zdecydowanie warto mieć w szafie, jest spódnica z koronkowym wykończeniem, która obecnie w sklepie Sinsay ma niezwykłą cenę. Kosztuje jedynie 17,99 zł i bardzo szybko znika ze stacjonarnych i wirtualnych półek.

Elegancka, romantyczna, a jednocześnie trochę mroczna koronka to piękny sznyt, który dodaje stylizacji lekkości. Możesz ją stylizować z casualowymi, sportowymi lub bardziej klasycznymi dodatkami.

Oczywiście świetnie sprawdzi się także w połączeniu z żywymi kolorami. Jej gotycki, lekko vintage'owy styl nie musi tu wcale dominować.

Jak stylizować spódnice midi?

Spódnice midi są uniwersalne i ponadczasowe. Pasują niemal do każdej sylwetki i z powodzeniem można nosić zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Możesz stylizować ją na wiele sposobów.

Jeśli chcesz ubrać się bardziej sportowo i casualowo, połącz spódnicę midi z prostym T-shirtem i adidasami lub trampkami. Świetnie sprawdzi się tu także skórzana torebka lub plecak.

Bardziej klasyczna i elegancka forma to połączenie spódnicy midi z lejącą bluzką albo koszulą. Idealnie sprawdzą się takie materiały jak jedwab czy satyna. Dodaj do tego buty na obcasie oraz niewielką torebkę kopertową oraz wysokie upięcie na czubku głowy lub elegancki kucyk.

Spódnicę midi możesz też stylizować w luźnym i codziennym charakterze. Postaw na coś zwiewnego, z dużym rozporkiem z jednej strony i dodaj lnianą koszulę lub luźną koszulkę na krótki rękaw. Świetnie sprawdzą się tu także sandały lub trampki, a także skórzana kurtka albo miękki kardigan.

