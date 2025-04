Spis treści:

Spódnica ołówkowa (z ang. pencil skirt) należy do modowej klasyki. Ma wysoki stan, długość do kolana, czasami do połowy łydki. Jest ciasno dopasowana do ciała, Jest bardzo kobieca, podkreśla talię, biodra, pośladki i jeszcze wydłuża nogi.

Znana już była w czasach starożytnych. Służyła nie tylko kobietom, ale także mężczyznom. Jako samodzielny element stroju wyodrębniony z sukienki została w latach 20. ubiegłego stulecia. Były to proste spódnice z fałdami.

W latach 30. zaczęto szyć modele z podkreśloną talią, a dopasowany do figury fason w latach 40. Projektantem, którego znamy jako twórcę tego modelu, był Christian Dior. Spódnice ołówkowe bardzo lubiła Marilyn Monroe. Wyglądała w nich bosko!

Spódnice midi są uważane za ponadczasowe. Długość ta przeznaczona jest raczej dla pań wysokich. Przy niskim wzroście spódnica sięgająca do połowy łydki jedynie niepotrzebnie dodatkowo skróci nogi. Ale jest i na to sposób. Wystarczy włożyć szpilki! Poza tym ta długość jest idealna dla pań, które chcą zasłonić niezbyt ładne kolana.

Spódnica ołówkowa nie jest więc dla każdego. Najlepiej sprawdza się u kobiet o proporcjonalnej sylwetce typu klepsydra. Mogą ją nosić także gruszki i panie o figurze prostokąta, bez wyraźnego wcięcia w talii.

Modelu tego powinny unikać panie o figurze rożka, zwanej także odwróconym trójkątem, ponieważ dysproporcja między szeroką górą i wąskim dołem sylwetki zostanie dodatkowo podkreślona. Nie sprawdzi się także u kobiet o masywnych łydkach, ponieważ dodatkowo je zaakcentuje.

Jeśli twoja budowa ciała ma kształt rożka, a bardzo chciałabyś nosić tego typu spódnice, wybieraj jasne modele o poziomych wzorach lub aplikacjach (dodadzą kilogramów w okolicach bioder) i łącz je z ciemną, prostą górą, na przykład z gładką bluzką dekoltem w kształcie V.

Spódnica ołówkowa dla pań plus size

W eleganckiej wersji najlepiej wygląda z klasycznymi szpilkami i wpuszczoną do środka białą koszulą. Doskonale prezentuje się casualowych stylizacjach, np. balerinami.

Wolisz sportowy styl? Włóż trampki i dresową bluzę. A może preferujesz odważne rockowe zestawy? Wystarczy na podkoszulek zarzucić skórzaną ramoneskę. W chłodne noś ją z kozakami i puchową kurtką lub wełnianym płaszczem.

fot. ImaxTree/ AgencjaTree

Z bluzką do środka czy na zewnątrz?

Wybór jak nosić spódnicę z bluzką czy swetrem zależy od figury i okoliczności.

Wpuszczona do środka bluzka prezentuję się bardziej szykownie. Optycznie wydłuży nogi.

Wypuszczona na zewnątrz wygląda swobodnie. Ten wariant polecamy paniom o krągłych kształtach, zwłaszcza o sylwetce jabłka oraz te o długich nogach lub krótkim korpusie.

Z paskiem czy bez?

Pasek w tym przypadku jest dopełnieniem każdej stylizacji. Szeroki wygląda dobrze zawiązany w talii, natomiast wąski możesz nosić także na wysokości bioder.

Pasek definiuje długość nóg. Umieszczając go nisko na spódnicy ołówkowej, wizualnie je skrócisz. Im wyżej go umieścimy, tym dłuższe będą nogi. Jedynym zagrożeniem jest krótki korpus. Gruby pasek może sprawić, że będziesz wyglądała na mniejszą i grubszą niż jesteś w rzeczywistości.

Pamiętaj! Pasek dobieraj kolorystycznie do całej reszty stroju. Najlepiej, gdy pasuje do bluzki, a nie do spódnicy.

