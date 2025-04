Spódnica ołówkowa zwana też tulipanem. To najbardziej popularny fason spódnicy. Jest prosta, opina biodra, a następnie się zwęża ku dołowi. Ma najczęściej długość do kolan, może też być lekko przed lub za nie. Charakteryzuję ją wysoki stan, dzieki któremu sylwetka optycznie jest szczuplejsza.

O czym warto pamiętać nosząc rozmiar 42-46

1. Jeśli chcesz się pochwalić talią, noś spódnice z wysokim stanem.

2. Chcesz ukryć masywne kolana, wybierz dłuższą spódnicę, która je zakrywa.

3. Spódnicę ołówkową noś w wersji klasycznej – w jednolitym kolorze bez dodatków. Najlepiej czarnym lub granatowym. W ostatnich sezonach modne są modele z nadrukami czy wzorami zwierzęcymi. Dla ciebie zdecydowanie lepsze będą pionowe desenie, np prążki, ponieważ wysmuklą sylwetkę.

Nic tak, jak ona nie podkreśla kobiecej sylwetki

4. Nie zapominaj, że krój ołówka podkreśla kobiece kształty: biodra, pupę, talię. Te krągłości warto podkreślić nawet przy większych rozmiarach! Będą wyglądały apetycznie w spódnicy uszytej ze sztywnego materiału.

5. Zrezygnuj ze spódnic z kieszeniami czy suwakami, dodadzą niepotrzebnych centymetrów. Model z rozcięciem z przodu, boku lub z tyłu nada kobiecości, a nawet... seksapilu! I oczywiście nie będzie krępować ruchów. Poza tym, długi rozporek wysmukla nogi.

Sukienki i spódnice w rozmiarze XL

6. Jeżeli nie chcesz eksponować bioder, nie musisz rezygnować ze spódnic ołówkowych, wystarczy, że pod spód włożysz bieliznę modelującą. Ewentualnie sięgniesz po model z kontrastowymi wstawkami po bokach.

7. Spódnice ołówkowe w większości pasują do każdej sylwetki, jednak panie okrągłych kształtach muszą uważać przy tworzeniu swoich stylizacji ze względu na to, że zwężają się one ku dołowi. W tym przypadku należy postawić na tę z asymetrycznie wykończonym dołem.

8. Noś spódnice ołówkową z butami na wyższych obcasach i bluzkami czy swetrami typu oversize, ale nie za długimi. Optymalna długość – do linii bioder. Dobrze jeśli mają dekolt w serek, który dodaje lekkości.

9. Rajstopy dobierz kolorystycznie do spódnicy damskiej plus size, w ten sposób optycznie wysmuklisz sylwetkę.

