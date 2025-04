Spódniczki mini nie są wynalazkiem naszych czasów. Już w starożytności kobiety chodziły w kusych spódnicach, co z pewnością wynikało z praktycznych powodów, związanych z codziennym życiem. W modzie pojawiły się na przełomie wieku XX.

Komu pasuje spódnica mini?

Taka spódnica polecana jest nastolatkom i kobietom młodym, nie oznacza to jednak zakazu dla pań nieco starszych. Spódnica powyżej kolana odsłania nogi i to ich wygląd powinien być głównym wyznacznikiem zakładania lub unikania tej części garderoby. Z tego powodu nie powinno się jej zakładać, gdy kobieta ma:masywne uda i rozbudowane łydki, zbyt obfite uda lub duże pośladki.

Niestety spódniczka mini bezlitośnie podkreśli wszystkie mankamenty figury, dlatego polecana jest kobietom o szczupłej sylwetce. Kobiety o pełniejszych kształtach mogą sięgnąć po model rozkloszowany, który tuszuje w pewien sposób niedoskonałości dolnej partii ciała.

Co zrobić, aby świetnie wyglądać w mini?

Przyszło lato, więc pora pokazać nogi! Wiele z nas uwielbia nosić spódniczki mini. Zakładamy je w najróżniejszych kombinacjach. Niestety czasem zdarza nam się popełnić modowe wpadki, w których mini spódniczka gra główną rolę. Aby ten rodzaj ubrania wyglądał na nas dobrze, musimy poświęcić chwilę czasu na odpowiednie dobranie fasonu oraz pozostałych elementów całej stylizacji.

1. Wybierz odpowiednią długość

Nawet mini spódnice mają swoje długości. Są krótkie, ale to nie oznacza, że każda jest taka sama. Czasami to, jak w nich wyglądasz zależy właśnie od dobrania odpowiedniej długości. Jeżeli jesteś niska, to możesz pozwolić sobie na krótszy model, zaś jeżeli jesteś wysoka wybierz nieco dłuższą wersję. Natomiast kobiety o nieco masywniejszych udach powinny wybierać modele sięgające do połowy ud oraz rozkloszowane fasony.

2. Pamiętaj o odpowiedniej bieliźnie

Spódniczka mini, jak sama nazwa wskazuje, jest dosyć krótka. Właśnie, dlatego zakładając spódniczkę mini pamiętaj również o odpowiedniej bieliźnie. Stanowczo zrezygnuj wtedy ze stringów. Zdecyduj się raczej na nieco bardziej zabudowane figi albo damskie bokserki.

3. Nie zestawiaj mini spódnicy ze zbyt dopasowanym topem

Nie chcesz chyba wyglądać wulgarnie, prawda? Mini spódnica już i tak sporo pokazuje. Nie zakładaj więc do niej topów, które bardzo opinają się na biuście lub mają za bardzo wycięty dekolt. W stylizacji z mini spódnicą to nogi mają przyciągać wzrok innych.

4. Zadbaj o nogi

To one grają główną rolę, dlatego musisz o nie odpowiednio zadbać. Oprócz samej depilacji, nałóż na skórę również balsam. Dobrym sposobem na poprawienie kolorytu nóg jest zmieszanie balsamu z bronzerem. Taka mieszanka nada bardzo ładny i naturalny kolor skórze.

5. Połącz mini z żakietem lub kurtką

Każda stylizacja stanie się bardziej elegancka, jeżeli wpleciesz do niej żakiet albo skórzaną lub jeansową kurtkę. Będziesz się także czuć bardziej komfortowo, gdy góra stroju będzie bardziej zabudowana.

6. Dobierz buty

Nigdzie nie jest powiedziane, że do mini spódniczki masz zakładać tylko wysokie obcasy. Wręcz przeciwnie, mini spódnice wyglądają świetnie z trampkami, sandałami czy balerinkami. Właściwie pasują do każdego rodzaju butów. Dobierz więc obuwie w zależności od rodzaju stylizacji. Zastanów się czy ma być ona casualowa, sportowa czy elegancka.

7. Dopasuj spódnice mini do okazji

Mini spódnica nie zawsze będzie odpowiednim wyborem. Spódnica powyżej kolana uważana jest za element stroju casualowego, bardziej nieoficjalnego. Może okazać się niewłaściwym ubiorem w pracy, gdzie obowiązuje dress code, w teatrze, w operze czy w miejscach religijnych. Jeżeli jednak zdecydujesz się ją założyć na bardziej oficjalne spotkanie albo do pracy, to raczej załóż pod nią rajstopy lub legginsy. Spódniczka mini może być swobodnie zakładana na randkę, wyjście ze znajomymi czy piknik na świeżym powietrzu.

