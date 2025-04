Ta długość jest niezwykle modna bez względu na sezon. Spódnice damskie midi pojawiają się na pokazach większości czołowych projektantów. Nie jako nowinka, lecz modowy klasyk. Popularność tego fasony rozpoczęła się lat 50. i 60, kiedy to midi przeżywała prawdziwy rozkwit. Jakie fasony i wzory dziś są modne?

Największą zaletą długości midi jest jej uniwersalność. To długość pośrednia między mini, a maxi. Zwykle zakrywa kolana, eksponując przy tym najzgrabniejszy fragment nóg, czyli łydki.

To krój, który będzie odpowiedni dla każdej figury.wzrostu, wieku i okazji. Dobrze będą w nim wyglądać zarówno kobiety wysokie, niskie, szczupłe, krągłe, w wieku 20., 30., 40., 50. lat itd. Wystarczy wybrać odpowiedni fason.

Tego typu spódnice to klasyka mody. Są akceptowane przez najbardziej restrykcyjne dress code'y, co oznacza, że można je nosić do pracy, na oficjalne uroczystości, spotkania biznesowe, rozmowy o pracę etc.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Dla jakiej sylwetki będzie odpowiednia:

Typu klepsydra . Panie obdarzone figurą z zaznaczoną linią biust-talia-biodra mogą wybierać spośród wszystkich fasonów. Będą świetnie wyglądać w ołówkowej spódnicy

. Panie obdarzone figurą z zaznaczoną linią biust-talia-biodra mogą wybierać spośród wszystkich fasonów. Będą świetnie wyglądać w ołówkowej spódnicy Typu gruszka . Idealny będzie krój rozkloszowany, który subtelnie ukryje problematyczne okolice bioder i ud.

. Idealny będzie krój rozkloszowany, który subtelnie ukryje problematyczne okolice bioder i ud. Typu cegła. Dobrze będą wyglądały np. plisy, falbany i inne warstwowe zdobienia, które dodadzą sylwetce kobiecych kształtów.

Dobrze będą wyglądały np. plisy, falbany i inne warstwowe zdobienia, które dodadzą sylwetce kobiecych kształtów. Typu jabłko. Można postawić na prosty, minimalistyczny fason, który optycznie wydłuży i wyszczupli sylwetkę.

Ten uniwersalny krój spódnicy jest uwielbiany przez kobiety. Nie bez powodu! Oto 10 powodów, które świadczą o tym, że długość midi to zawsze dobry wybór:

Pasuje na każdą okazję

Nikt ci nie powie, jak w przypadku mini, że nie wypada przyjść w takiej kreacji na ważne spotkanie, bo jest zbyt frywolna, albo że niestosowne jest świecić gołymi kolanami na rodzinnej imprezie przy babci tradycjonalistce.

Spódnice midi w stylizacjach

Wpisuje się w każdy dress code

W wielu korporacjach obowiązują ścisłe zasady ubierania się do pracy i na najważniejsze biznesowe spotkania jest to jedyna dopuszczalna długość spódnicy.

Jest odpowiednia dla kobiet w każdym wieku

Wiem, to temat kontrowersyjny – co wypada po 30., 40. itd. A dlaczego by nie nosić mini po 50.? Jeśli masz na ten temat jakiekolwiek wątpliwości, wybierz midi – nikt z pewnością się nie "przyczepi".

Można ją nosić na imprezy

Nie raz byłam świadkiem, kiedy wystrojone w rozkloszowane minispódniczki dziewczyny w szalonym tańcu prezentowały nie swoje umiejętności, a bieliznę. Przy długości za kolano – taki problem już nie istnieje.

Ukrywa nieładne kolana



Nie ma się co nimi chwalić – nie pokazuj. Sięgająca do połowy łydki spódnica skutecznie je przykryje i problem z głowy.

Modeluje talię

Chodzi tu przede wszystkim o rozkloszowane sukienki. Poszerzają lekko biodra, a dzięki temu talia wydaje się szczuplejsza niż w rzeczywistości.

Maskuje szerokie uda i biodra

Tu też sprawdzi się szersza midi – najlepiej ta o formie trapezu. Nie opina figury w newralgicznym miejscu, więc nikt nie domyśli się, że skrywa jakiś problem.

Podkreśla szczupłe kostki

Jeśli to właśnie one są twoim atutem, to spódnica midi to zaakcentuje. Może dodasz do niej jeszcze seksowne sandałki z delikatnym paskiem na kostce lub modnie zamotaną wstążką?

Eksponuje kobiece kształty

Masz sylwetkę o kształcie klepsydry? Twoje wymiary to 90-60-90? (albo chociaż zbliżone do nich :)) ? Załóż dopasowaną, ołówkową midi – będziesz w niej wyglądać jak Marylin Monroe albo Jennifer Lopez.

Jest wygodna

Nawet ta wąska przy siadaniu nie podjeżdża niebezpiecznie do góry ukazując za dużo ciała. A rozkloszowana to już sam komfort – jest przewiewna i nie krępuje ruchów.

Ten ponadczasowy fason nigdy nie wychodzi z mody. Pojawia się we wszystkich najnowszych kolekcjach znanych projektantów i sieciówek. Każdy kolejny sezon przynosi nowe fasony, które często stają się hitami. Obecnie najpopularniejsze są spódnice:

Ołówkowe

Seksowny krój spódnicy, który doskonale podkreśla kobiece kształty. Najbardziej preferowane są spódnice z wysokim stanem, który doskonale zaznacza okolice talii i bioder. To rzecz, którą każda elegancka kobieta powinna mieć w swojej szafie.

Jak nosić ołówkowe spódnice midi?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Rozkloszowane

Najbardziej kobiecy fason spódnicy, który pięknie prezentuje się w ruchu (np. w tańcu). Świetnie wygląda zarówno z młodzieżowymi trampkami, jak i klasycznymi czółenkami czy botkami. Może być noszony do pracy, na imprezę, spotkanie towarzyskie i wiele innych okazji.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Plisowane

Plisy są szalenie modne! Spódnice w stylu vintege i retro są bardzo w trendach. Najmodniejsze są te w kolorze czarnym, lecz w sklepach nie brakuje również propozycji z nadrukami. Są niezwykle kobiece i pasują do wielu stylizacji. Można je nosić na co dzień i od święta.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Z guzikami

Jeden z najnowszych trendów, którzy został entuzjastycznie przyjęty. Zewnętrzne, ozdobne guziki to modny akcent, który na spódnicy wygląda szczególnie ciekawie. Najczęściej pojawia się w modelach w stylu rustykalnym, który idealnie sprawdza się latem. Jednak równie dobrze prezentuje się również na wzorach przeznaczonych na chłodniejsze miesiące.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Jak nosić spódnicę midi?

Jak stylizować spódnicę midi?