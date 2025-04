Czarująca w każdym rozmiarze, czyli ciałopozytywność według SHEIN

Body positive to nie tylko pozytywne nastawienie do swojego ciała, ale także zrozumienie relacji z własnym organizmem, dbanie o siebie oraz zrozumienie tego, że ciałopozytywność nie dotyczy jedynie rozmiarów i kształtów. Zdrowy obraz ciała ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, samoocenę oraz bardzo ważne w dzisiejszych czasach poczucie własnej wartości. Sprawia, że czujemy się lepiej i mamy więcej energii do działania.

W nawiązaniu pozytywnej relacji z samym sobą i zaakceptowaniu swojego ciała ważną rolę odgrywają także ubrania. Dobór odpowiedniego stroju nie tylko sprawia, że czujemy się lepiej i mamy więcej energii do działania, ale jest także nośnikiem informacji o nas samych, sposobem wyrażania siebie. Odpowiednio dobrana stylizacja może dodać nam siły i pewności siebie. Ubrania to coś więcej niż same ciuchy – to narzędzie, które możemy wykorzystać do podkreślenia atutów, które każda z nas bez wątpienia posiada.

- Celem marki SHEIN jest umożliwienie każdej osobie wyrażania własnego ja poprzez modę, niezależnie od rozmiaru. Chcemy wspierać kobiety w dążeniu do samoakceptacji oraz dobrego samopoczucia. Dlatego właśnie kontynuujemy naszą kampanię #SHEINBodyPositive. Na konsumentki czeka wiele aktywacji, które pozwolą zacząć budować i utrwalać dobrą relację z samą sobą – mówi Bonnie Liu, Dyrektor Marketingu SHEIN.

Aktywacje dla konsumentów

W ramach kampanii, globalny producent wdraża działania, które pomogą kobietom kultywować pozytywną relację z ich ciałem i ubraniami, a także przekazać społeczeństwu ważną wiadomość, aby doceniać każdego bez względu na kształt i rozmiar.

W ramach kampanii #BodyPositive marka SHEIN zaprosiła do współpracy influencerki – Joannę Cesarz oraz Vicky Kulę, które podzielą się swoim doświadczeniem w budowaniu pewności siebie i akceptacji własnego ciała. Treści przez nie stworzone dodadzą motywacji konsumentkom oraz pozwolą poznać wiele ciekawych rad dotyczących makijażu, ubrań czy zdrowego stylu życia. Kampanii towarzyszyć będą konkursy na profilach społecznościowych marki. Uczestnicy, którzy podzielą się swoimi sposobami na dobre samopoczucie oraz odpowiedzą na pytanie konkursowe będą mieli szansę wygrać bony o wartości 200 zł, 800 zł, a nawet 1000 zł. Dodatkowo na zainteresowanych czekać będzie specjalny kod zniżkowy o wartości -15% do wykorzystania na stronie SHEIN.

Kampania #BodyPostive jest kolejną odsłoną wiosennej kampanii Plus Size, w której wzięły udział trzy polskie influencerki oraz propagatorki ciałopozytywności – Zuzanna Zakrzewska, Joanna Cesarz oraz Agata Wiśniewska.

