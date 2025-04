Niemal każda z nas ma w szafie za dużo ubrań. Znajdą się w niej również te, które lubimy, ale już nie nosimy - a trudno jest nam się z nimi rozstać. W takich właśnie przypadkach warto pomyśleć o modowym recyklingu. Może warto dać niektórym ubraniom, czy dodatkom drugie życie? Przed wami kilka pomysłów, co możecie zrobić ze starych ubrań.

1. Meblowanie

Jeśli znajdziemy stare ubrania, np. płaszcz z fajną podszewką, czy stary sweter możemy wykorzystać go jako...nowe obicie do starego krzesła. Wydaje się to niewykonalne, ale w internecie można znaleźć tonę tutoriali, które ułatwią wam to zadanie przy użyciu nożyczek, ubrania i gorącego kleju.

2. Ozdoby na ścianę

Dla miłośniczek wnętrzarskich ciekawostek mamy dobry pomysł. Stare apaszki, które już wyszły z mody lub nie mamy okazji by ich nosić można oprawić i powiesić na ścianę. Zaufajcie nam, efekt będzie szałowy!

3. Patchworking

Trend ten przyszedł do nas ze Stanów, gdzie znany jest od lat. Dzisiaj patchworking jest hitem również na wybiegach mody, jednak my proponujemy by ze starych t-shirtów, czy bluz z nadrukami stworzyć pamiątkową narzutę na łóżko. Na przykład dla dziecka!

4. Przeróbki

O przerabianiu ubrań nie musimy wam za wiele mówić, bo każda wie, że przy odrobinie czasu można wyczarować naprawdę fantastyczne rzeczy. Stary t-shirt można zamienić w modny komin na szyję, a ze starych apaszek świetną i ekstrawagancką podszewkę do starego płaszcza. Pomysłów jest bez liku!

5. Dobroczynność

A na koniec coś dla tych, które nie mają czasu, ani ochoty na domowe szaleństwa ze "zrób to sama". W każdym mieście jest mnóstwo punktów, które z otwartymi rękami przyjmują używane ubrania. Warto rozejrzeć się po okolicy i wesprzeć np. dom samotnej matki, czy dom dziecka.

