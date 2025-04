Rodzaj dekoltu w swetrze, bluzce czy sukience dobieramy nie tylko do sylwetki, ale również do kształtu twarzy i rodzaju szyi. A możliwości jest wiele, tak jak kształtów dekoltu.

Reklama

Dekolty głębokie najlepiej prezentują się na większych piersiach; wydłużają optycznie szyję, mogą też optycznie wyszczuplać górną część sylwetki. Z kolei dekolt wysoki najlepszy jest dla biustów drobnych, ponieważ optycznie powiększa klatkę piersiową.

Spis treści:

Jest klasyczny i najbardziej popularny. Mniejszy lub większy możemy spotkać w T-shirtach, bluzkach, a także w sukienkach. To świetne rozwiązanie dla kobiet z małym biustem i krótką szyją.

Zrezygnuj: jeśli masz zbyt duży biust.

fot. Dekolt okrągły/ImaxTree/ AgencjaFree

Dekolt V (w serek) charakteryzuje bardzo głębokie i wąskie wycięcie eksponujące biust. Optycznie wydłuża szyję, podkreśla biust i zmniejsza szerokie ramiona. Doskonały do prostej sukienki, swetra a także eleganckiej bluzki. Polecany dla pań o pełniejszych kształtach, z dużym biustem i szerokimi ramionami.

fot. Dekolt V (w serek)/ImaxTree/ AgencjaFree

Jest głęboki, wiązany lub zapiany na szyi, eksponujący dekolt. Swym kształtem przypomina literę V. Seksowny i kobiecy najczęściej spotykany w letnich i wieczorowych sukienkach oraz topach. Nic dziwnego, że upodobały go sobie gwiazdy Hollywood. Niezmiennie kojarzący się z Marylin Monroe. Najlepszy dla pań z wąskim i ramionami, o średnim biuście i zadbanym, gładkim dekolcie, ponieważ odkrywa dużo ciała.

Unikaj: jeśli masz mały albo duży biust.

fot. Dekolt amerykański/ImaxTree/ AgencjaFree

Preferują go kobiety, które nie chcą zbytnio odsłaniać ciała ani podkreślać biustu. Jeżeli masz mały biust, drobne ramiona z powodzeniem możesz wybrać ten rodzaj dekoltu. Jest to również dobre rozwiązanie, jeśli uważasz, że twoja szyja jest za długa.

Zrezygnuj: przy krótkiej szyi, szerokich ramionach.

fot. Dekolt łódka/ImaxTree/ AgencjaFree

Dekolt karo ma wycięcie w kształcie kwadratu lub prostokąta. Najczęściej spotykany w bluzkach, rzadko w w sukienkach. Idealny dla pań z krótką szyją i dużym biustem.

Zrezygnuj: przy zbyt szerokich ramionach.

fot. Dekolt karo/ImaxTree/ AgencjaFree

Ten rodzaj dekoltu jest bardzo kobiecy, zmysłowy i seksowny. Przyciąga uwagę do biustu, podkreśla ramiona i wydłuża szyję. Choć efektowny, to rzadko spotykany. Przy tego typu dekolcie należy wybierać delikatną biżuterię

Zrezygnuj: przy dużych piersiach, może się wtedy źle układać lub zbytnio je eksponować.

fot. Dekolt serce/ImaxTree/ AgencjaFree

Dekolt na jedno ramię doda lekkości całej sylwetce i optycznie ją wysmukli. Jest odpowiedni właściwie dla wszystkich pań, które mają ładne i smukłe ramiona. Z powodzeniem mogą go nosić panie o okrąglejszych kształtach, z małym lub dużym biustem. Nieregularny kształt dekoltu odciąga uwagę od mankamentów sylwetki. Ważne, by sukienka czy bluzka były uszyte z miękkiego, lejącego się materiału, wtedy tkanina na dekolcie będzie dobrze się układała. Na odsłoniętym ramieniu nie wieszamy torebki, bo to właśnie ono ma przyciągać uwagę. Lepiej wziąć do ręki kopertówkę.

Pamiętaj o specjalnym biustonoszu z jednym ramiączkiem lub bez ramiączek.

fot. Dekolt asymetryczny/ImaxTree/ AgencjaFree

Znany także jako „carmen”. Odsłania i ślicznie eksponuje ramiona, podkreśla wąską talię i biodra. Bluzki, sukienki i swetry z tego typu dekoltem po okresie zapomnienia ostatnio stały się prawdziwym hitem.

Zrezygnuj: przy zbyt szerokich ramionach oraz talii.

fot. Dekolt hiszpański/ImaxTree/ AgencjaFree

Dekolt halter charakteryzuje się zabudowaną górą i mocnymi wycięciami po bokach. Najczęściej znajduje się na sukienkach, topach i strojach kąpielowych. Najlepiej sprawdzi się u kobiet z małymi lub średnim biustem, długą szyją i smukłymi ramionami.

Zrezygnuj, z dekoltu halter gdy masz duży biust, krótką szyję oraz szerszą linię ramion.

fot. Dekolt halter/ImaxTree/ AgencjaFree

Dekolt woda (lejący) to luźno opadająca tkanina, układająca się niczym tafla wody. Może być bardzo głęboki lub tylko delikatnie odsłaniać szyję. Zazwyczaj zdobi sukienki i bluzki. Optycznie powiększa biust, dlatego dedykowany jest osobom, które chcą dodać trochę centymetrów w tych okolicach. Idealnie sprawdzi się na sylwetce typu gruszka.

Zrezygnuj: gdy masz duży biust.

fot. Dekolt woda/ImaxTree/ AgencjaFree

Kilka praktycznych wskazówek od stylisty, jak dobrać idealny dekolt.

Do dekoltu dobieramy również fryzurę . Duże wycięcie najlepiej wygląda z krótką lub upiętą fryzurą, ponieważ szyja wydaje się dłuższa, a twarz smuklejsza.

. Duże wycięcie najlepiej wygląda z krótką lub upiętą fryzurą, ponieważ szyja wydaje się dłuższa, a twarz smuklejsza. Jeśli lubisz konkretny typ dekoltu, ale według zasad nie pasuje on do twarzy, ramion czy sylwetki, nie oznacza to, że musisz z niego zrezygnować! Ratunkiem okażą się dodatki - biżuteria, szale, apaszki . Doskonale zmieniają niepożądaną linię, którą tworzy dekolt.

. Doskonale zmieniają niepożądaną linię, którą tworzy dekolt. W ciemnych sukienkach linia dekoltu jest wyraźniejsza. Kontrastuje ze skórą. Jeśli nie masz pewności czy dekolt ci pasuje, wybierz np. jasną bluzkę.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.02.2019

Reklama

Czytaj także:

Raglanowe rękawy – jak wyglądają i komu pasują?

Odmładzające kolory: 5 odcieni, dzięki którym oszukasz metrykę

Rodzaje tkanin: włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne. Czym się różnią?