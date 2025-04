Raglan to popularny typ rękawa w krawiectwie, który jest wszywany do odzieży z przedłużeniem sięgającym aż do linii dekoltu. Wygląda to tak, jakby stanowił całość z częścią barkową. Szwy zaś biegną ukośnie od linii pachy do dekoltu. Raglanowe rękawy są najczęściej wykorzystywane w odzieży wierzchniej, swetrach, sukienkach, a przede wszystkim, ze względu na wygodę - w ubraniach sportowych.

Reklama

Spis treści:

Nazwa wywodzi się od nazwiska generała, dowódcy wojsk brytyjskich Raglana. Historia jego powstania jest o tyle ciekawa, co tragiczna. Generał bowiem stracił rękę w bitwie pod Waterloo i potrzebował okrycia, który zapewni mu swobodę ruchów podczas dalszych walk. Specjalnie dla niego, zaprojektowano i uszyto najprawdopodobniej pierwszy płaszcz z raglanowymi rękawami. Zleceniem zajęła się słynna londyńska firma Aquascutum.

Sukienki maskujące brzuch i biodra - 4 fasony, które pięknie wyszczuplają i modelują sylwetkę

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Będzie korzystny dla kobiet o szerokich ramionach - optycznie je wysmukli.

- optycznie je wysmukli. Nada bardziej kobiecą linię mało spadzistym ramionom.

Zaokrągli zbyt kanciaste ramiona.

Ten typ rękawa szczególnie upodobały sobie miłośniczki robótek ręcznych. Wymaga on jednak więcej pracy i jest nieco trudniejszy do zrobienia od klasycznego. Różni się tym, że górna część (inaczej główka) wszywanego rękawa ma kształt półokrągły, natomiast w przypadku tego raglanowego – kształt stożka. Brzmi skomplikowanie, ale wszystko jest do zrobienia. Przeczytaj:

Jak wykonać rękaw raglanowy?

Gdy jednak nie masz tyle cierpliwości lub daleko ci do dziewiarki, zobacz nasze propozycje modnych swetrów w reglanowymi rękawami, które otulą cię w chłodniejsze wieczory. Nie tylko zimową porą.

fot. Kardigan z dodatkiem moheru GANNI (breuninger.com)cena: 1505 zł; różowy sweter z krótkim rękawem Selected Fame (modivo.pl), cena: 149 zł; kardigan z perełkowymi guzikami Mango, cena: 69,99 zł; beżowy sweter z dekoltem w łódkę ZARA, cena: 89,90 zł; kardigan H&M, cena: 199,99 zł/materiały prasowe

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 31.08.2017

Reklama

Czytaj także:

Ażurowe swetry wiosna-lato 2022: 5 najmodniejszych, które będziesz chciała nosić na okrągło

Sukienki dzianinowe wiosna-lato 2022: 5 najlepszych propozycji z sieciówek na słoneczne dni