"Podążaj za modą!" albo "Bądź fit!", "Noś spódnice w grochy". Kolorowe magazyny bombardują nas przekazami tego typu. A co, jeśli ja nie chcę podążać za obecną modą? Co, jeśli spódnice w grochy mi się nie podobają? Co, jeśli nie chcę być taka, jak dyktują najnowsze trendy? Czy w dzisiejszych czasach można pozwolić sobie na posiadanie własnego stylu? Jak się okazuje można!

"Jesteśmy różne, jesteśmy piękne" - to filozofia marki QUIOSQUE, która udowadnia, że można wyglądać pięknie, niezależnie od wieku, typu sylwetki czy rozmiaru.

Nie muszę być taka, jak wszyscy!

Nie muszę i nie chcę, bo to szalenie nudne. Nie sztuką jest naśladować. Sztuką jest wypracować swój własny styl i dobrze się w nim czuć. Źródłem prawdziwego piękna nie są przecież okładki magazynów modowych. Zamiast kopiować styl gwiazd i modelek, może lepiej zastanów się, w czym czujesz się najlepiej?

Pamiętaj, że możesz wyglądać pięknie niezależnie od tego jaki masz typ sylwetki, ile masz lat i jaki rozmiar nosisz. Bo przecież nie ma jednego, słusznego kanonu piękna. Marka QUIOSQUE podpowiada, co zrobić, aby za pomocą modowych trików wydobyć to piękno, które jest w każdej kobiecie.

Lubię siebie!

Znam swoje wady i zalety, ale nie próbuję zmieniać się na siłę. Dobrze czuję się w swoim ciele, w swojej fryzurze i makijażu. Nie stosuję drakońskiej diety, by zmieścić się w rozmiar 34, bo nie rozmiar świadczy o mojej kobiecości!

Zamiast tego, umiejętnie dobieram strój. Wiem, że to, co pasuje mojej przyjaciółce, nie zawsze będzie idealnie wyglądało na mnie. Znam siebie i swój styl. Nikogo nie udaję, a ubrania, jakie wybieram, mi w tym pomagają!

Wybieram markę QUIOSQUE, bo...

... tam czuję się sobą! Nikogo nie muszę udawać. Wybieram to, co lubię i w czym wiem, że będę wyglądać kobieco. QUIOSQUE to marka, która daje mi wybór i podpowiada jak wyeksponować atuty sylwetki i zatuszować ewentualne niedoskonałości. Marka pokazuje, że bycie sobą, to bycie piękną.

Taka właśnie jest wiosenno-letnia sesja zdjęciowa marki QUIOSQUE. Zaproszono do niej 5 wyjątkowych kobiet. Każda jest zupełnie inna. Taka jak ty i ja.

Jak dobrze czuć się we własnej skórze i wyglądać pięknie? My wybieramy markę QUIOSQUE, bo #jestesmypiekne!

