Dostałaś zaproszenie na imprezę halloweenową, ale nie masz kostiumu? Możesz sama go wyczarować z tego, co masz pod ręką. Nie tylko oszczędzisz pieniądze, ale też czas — większość fajniejszych strojów już dawno zniknęła z półek, więc na bieganie po sklepach w poszukiwaniu kompletnego, ciekawego kostiumu możesz stracić całe popołudnie.

Przebrania na Halloween 2023 DIY, które znalazły się na naszej liście są łatwe do zrobienia, ale gwarantują efekt „wow”. Możesz być pewna, że zrobią wrażenie na wszystkich.

Zjedź w dół i sprawdź, jak zrobić halloweenowy strój z niczego.

Spis treści:

Kostium mumii jest jednym z najłatwiejszych do zrobienia. Potrzebujesz tylko kilka rolek białego papieru toaletowego i przezroczystą taśmę, aby go skleić. Owiń się nim dokładnie cała od stóp do głów i gotowe. Dla lepszego efektu, pod spód załóż jasne ubrania.

Łatwym i szybkim przebraniem DIY na Halloween 2023 jest również strój ducha. Wszystko, co jest ci potrzebne to wielkie, białe prześcieradło. Wytnij w nim otwory na oczy, zarzuć na siebie i ruszaj na imprezę. Na ręce możesz założyć białe rękawiczki.

fot. Przebranie na Halloween 2023 DIY - strój ducha/Adobe Stock, sumnersgraphicsinc

A może na imprezie halloweenowej chcesz być zombie? W takim razie wyciągnij z dna szafy ubrania, których już nie nosisz (najlepiej w ciemnych kolorach), poplam je czerwoną farbą i wytnij w nich dziury. Stylizację uzupełnij przerażającym makijażem.

Makijaż na Halloween 2023: 5 pomysłów na upiorny make-up, który zrobisz sama w domu

Aby stworzyć upiorny strój kościotrupa, przygotuj: białe i czarne legginsy oraz białą i czarną bawełnianą bluzkę z długim rękawem. W czarnych ubraniach wytnij nożyczkami otwory imitujące żebra. Załóż je na siebie (ciemne na wierzch) i gotowe: kostium kościotrupa DIY idealny na Halloween.

Na halloweenowej imprezie możesz być też wiedźmą. Wślizgnij się w długą, czarną sukienkę (gładką lub koronkową), załóż na głowę czarny kapelusz i chwyć miotłę. Pamiętaj też o make-upie — usta pomaluj na czerwono lub fioletowo i zrób smoky eyes.

fot. Przebranie na Halloween 2023 DIY - kostium wiedźmy/Adobe Stock, Drobot Dean

Inny pomysł na kostium halloweenowy DIY? Kobieta-Kot. Aby wyglądać jak złoczyńca z Batmana, przygotuj czarne ubrania i dodatki: legginsy, dopasowaną bluzkę z długim rękawem i czapkę. Aby podkręcić cały wygląd, załóż jeszcze opaskę z uszami kota.

