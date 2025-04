Wólczanka to synonim stylu i jakości. W sezonie jesień-zima 2019/2020 marka postanowiła zaskoczyć nas wszystkich wyborem ambasadorów. Tym razem twarzą brandu nie został żaden celebryta, a prawdziwi #Profesjonaliści. O kogo dokładnie chodzi? Sprawdź!

Reklama

#Profesjonaliści Wólczanka

Łączy ich entuzjazm, zaangażowanie oraz pomysł na siebie, a ponad wszystko wyczucie stylu. Zarówno w pracy, jak i na co dzień stawiają na doskonałą jakość połączoną z estetyką. To dlatego noszą koszule Wólczanki.

Spośród kilkudziesięciu uczestników projektu #Profesjonaliści Wólczanka, marka wybrała ośmiu, którzy wzięli udział w wizerunkowej sesji zdjęciowej promującej nową kolekcję. Sesji autorstwa Agnieszki Rzymek towarzyszą krótkie filmy, w których każdy z bohaterów opowiada o swojej pracy i definiuje, czym jest dla niego profesjonalizm. Ich autorem jest Grzegorz Łach. Efekty poniżej!

#Profesjonaliści Wólczanka to cykl, który od jakiegoś już czasu żyje swoim życiem w naszych kanałach social media. Przedstawiamy w nim interesujących ludzi, zafascynowanych swoim zawodowym życiem – profesjonalistów przeróżnych zawodów, którzy wybrali koszule Wólczanki. Naszymi bohaterami byli między innymi: inżynier, nauczyciel, menagerowie, projektant mebli, księgowa, programista, przedsiębiorcy oraz muzycy orkiestry Wieniawa, której jesteśmy partnerem. Zauroczeni autentycznością naszych bohaterów, ich naturalną siłą, wiarygodnością i różnorodnością - zaprosiliśmy ich do tworzenia naszej kampanii na sezon jesień zima 2019/2010, w której stali się autentycznymi twarzami marki Wólczanka - tłumaczy założenia projektu Dariusz Jarzynka, dyrektor kreatywny marki.

Niezwykli bohaterowie

Malarz Marcin Telega, prawnik Gabriela Lenarczyk, pisarz Max Czornyj, ilustratorka Paulina Kielar, florysta Jacek Batko, trenerka personalna Adrianna Palka oraz właściciele sklepu z kapeluszami Karolina Kasza i Boris Gall to niezwykli bohaterowie cyklu #Profesjonaliści Wólczanka. Kim są i czym dla każdego z nich jest profesjonalizm? Przekonaj się!

fot. Materiały prasowe

Gabriela Lenarczyk to prawnik z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy, specjalizująca się w sprawach z zakresu błędów medycznych. Absolwentka WPiA UJ oraz London School of Economics. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat "Ochrona praw podmiotowych w procesie przetwarzania danych genetycznych w dobie nowych technologii” w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Profesjonalizm to dla mnie odpowiedzialne realizowanie swoich zawodowych pasji; balans między perfekcjonizmem, a empatią.

Marcin Telega jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kiedyś renowator mebli antycznych, obecnie artysta malarz oraz założyciel krakowskiej Szkoły Rysunku i Malarstwa Art Studnia. Autor wielu indywidualnych wystaw artystycznych. Jego twórczość to połączenie klasycznego, mistycznego portretu wraz z nowoczesną geometrią przestrzeni. Profesjonalizm to dojrzałość w dążeniu do doskonałości.

Jacek Batko swoją przygodę z florystyką zaczął 20 lat temu, w małej wielickiej kwiaciarni. Praca ta wbrew pozorom nie należy do tzw. łatwych, lekkich i przyjemnych, ale daje wiele satysfakcji i możliwości. W pracy florysty lubi kontakt z ludźmi, stara się zawsze indywidualnie podchodzić do klientów i spełniać ich oczekiwania. Jego hobby to praca z kwiatami. Profesjonalizm florysty objawia się w miłości do kwiatów, kreatywności i otwartości do ludzi. Fajnie jest robić to co się lubi - fajnie jest być florystą.

Paulina Kielar to ilustratorka, szczęśliwa mama i żona, mieszkanka Sanoka. Malowanie towarzyszy jej od najmłodszych lat. Jest to dla niej zarówno forma relaksu, odprężenia jak i możliwość przelania swojej wizji na pracę wykonywane dla klientów. Stara się, aby każda jej praca była inna wyjątkowa, a osoba, która ją zamówi czuła, że w jej stworzenie włożyła kawałek serca. Głównymi tematami są zwierzęta zamieszkujące tak piękny zakątek polski, jakim są Bieszczady.

Adrianna Palka, czyli znana i ceniona biegaczka oraz trenerka personalna. Przez 9 lat była lekkoatletką. Autorka metody treningowej „Train My Way”, według której ćwiczą tysiące Polek. Uwielbia sport i nie wyobraża sobie pracy bez ludzi. Zaraża pasją do biegania, aktywnego stylu życia, zdrowego żywienia i dbania o siebie. Profesjonalizm to dla mnie poczucie misji oraz zaangażowanie, które towarzyszy mi każdego dnia.

Max Czornyj to bestsellerowy autor thrillerów oraz kryminałów. Nakład jego książek sięga setek tysięcy egzemplarzy. Adwokat, praktykował prawo w Polsce i we Włoszech. Niczym w dowcipie lubi stare wino, spleśniałe sery i samochody bez dachu. Pasjonuje go broń czarnoprochowa - rewolwery Colta i Remingtona. Kolekcjonuje antyki, przede wszystkim sztychy, zegary, zegarki, również zabytkowe meble. Lubi grać w szachy, a na playstation nie grał nigdy. Dla mnie profesjonalizm to nieustanne dążenie do perfekcji w każdym szczególe.

Karolina Kasza i Boris Gall to polsko-francuska para, która z zamiłowania do mody i kapeluszy prowadzi butik z kapeluszami w Krakowie. Karolina i Boris podchodzą do każdego klienta indywidualnie. W przemiłej atmosferze „vintage butiku” pomagają dobrać odpowiednie nakrycie głowy, które jest idealnym wykończeniem każdej stylizacji. Cel do którego ciężko dążą to przywrócić kapelusze na krakowskie ulice. Karolina Kasza - Profesjonalizm to wiedza i doświadczenie, które nabywamy przez całe życie i umiejętnie wykorzystujemy w naszym biznesie. Boris Gall - Profesjonalizm to przedkładanie potrzeb klientów ponad swoje własne.

Nowa damska kolekcja Wólczanka na sezon jesień-zima 2019

fot. Materiały prasowe

W nadchodzącym sezonie możemy spodziewać się wielkiego powrotu stylu power dressing, a koszule po raz kolejny będą grały pierwsze skrzypce. Zarówno te eleganckie, idealne do pracy i na wielkie wyjścia, jak i te nico bardziej streetowe, codzienne i mniej oficjalne. Co będziemy nosić? Na co już teraz warto zwrócić uwagę? Wólczanka komunikuje wprost: damska koszula została stworzona po to, aby lśnić! A oto najważniejsze trendy dyktowane przez dyrektora kreatywnego marki - Dariusz Jarzynka!

Rajskie ogrody

Chodzi o motywy zaczerpnięte z tego, co stworzyła natura. W nadchodzącym sezonie powinnyśmy pamiętać o nowych opcjach kolorystycznych. Od głębokich granatów, przez róż – zarówno blady, jak i w wydaniu intensywnej fuksji aż po krwistą czerwień.

Pantera

Ten motyw powróci również jesienią i to nie w jednej, ale kilku wariacjach kolorystycznych. Wśród propozycji Wólczanki znajdziemy m.in. intensywną czerwień. Coś dla siebie znajdą również amatorki trawiastej zieleni, odcieni niebieskiego i bardziej stonowanych szarości, czerni i bieli.

Waga przepychu

Tej jesieni minimalizm schodzi na chwilę na drugi plan, ustępując miejsca królewskim, skąpanym w złocie motywom. Warto zwrócić uwagę na okazałe łańcuchy, które zdobić będą koszule w mocnych, nasyconych odcieniach: różowym, czerwonym, zielonym czy bordowym.

fot. Materiały prasowe

Gra w geometrię

Patrząc na geometryczne motywy z jesiennej kolekcji Wólczanki, od razu nasuwa się skojarzenie z kalejdoskopem. Mnogość odcieni i kształtów to trend, który warto zapamietać.

Czas na biznes

W kolekcji obok wielobarwnych, działających na zmysły wzorów, pojawiły się także bardziej stonowane modele koszul. Dominują tu przede wszystkim czerń i biel wyeksponowane w formie subtelnych mikrowzorów.

Na chłodniejsze dni...

Kolekcję koszul uzupełniają damskie swetry – w tym golfy z mieszkanki wełny merino i kaszmiru oraz szeroki wybór eleganckich chust uszytych z tkaniny wełnianej lub wysokogatunkowego jedwabiu.

A Ty, co wybierasz?

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Wólczanka.