Święta Bożego Narodzenia to bardzo wyjątkowy czas, który staramy się zwieńczyć równie wyjątkowymi prezentami. Ale co jeśli nie mamy czasu na normalne zakupy? Albo po prostu nie potrafimy się odnaleźć w stacjonarnych sklepach?

Reklama

Na szczęście, aby znaleźć idealny upominek wcale nie musimy wychodzić z domu. Wszystko możemy zamówić przez internet bez obawy o to, że nie uda nam się zdążyć z tym do Świąt. Przedstawiamy 10 prezentów last minute, które wywołają uśmiech na twarzy. Pamiętaj jednak, że jeśli chcesz zdążyć na czas, to swoje internetowe zakupy zamawiaj nie później niż do 19 grudnia.

1. Pierścionek poniżej 100 zł

Z perłą, cyrkonią albo bez kamienia – pierścionek to dobry prezent pod warunkiem, że wiesz, jaki rozmiar należy kupić. Postaw na modny motyw serca, znaku nieskończoności lub też srebro zdobione cyrkoniami.

2. Pasek do zegarka poniżej 100 zł

Jeżeli wiesz, że obdarowywana przez ciebie osoba nosi zegarek z wymiennymi paskami, właśnie tym dodatkiem warto się zainteresować. Mnogość wzorów oraz kolorów tylko ułatwia nam wybór. Bez problemu trafimy w cudzy gust i odrobinę zmodyfikujemy klasyczny wzór zegarka.

3. Zawieszki beads poniżej 100 zł

Beads to dodatki do bransoletki. Dzięki nim można ją dowolnie personalizować. Jeśli zamierzasz je kupić, wybierz takie, które przywołają miłe wspomnienia lub kojarzą się z podniosłą chwilą. Niech to będzie koniczynka na szczęście albo śnieżynka dla wielbiciela grudniowego klimatu.

4. Bransoletki na sznurku poniżej 100 zł

Ten rodzaj bransoletek ma same zalety. Po pierwsze nie musimy się obawiać o to, że zostaną zerwane. A po drugie to idealny dodatek do każdej stylizacji. Przywieszka zdobiąca taką bransoletkę nie jest wielka, ale pięknie połyskuje, przez co zdobi nadgarstek.

5. Kolczyki sztyfty poniżej 100 zł

Są niewielkich rozmiarów, ale świetnie nadają się na prezent. Geometryczne kształty to bardzo uniwersalny wzór, który jest też jednym z najczęściej wybieranych. Z kolei te z cyrkoniami dodadzą elegancji każdej wieczorowej stylizacji.

6. Zawieszki poniżej 100 zł

Kolekcja Magic Moments w Apart to jedna z piękniejszych, jakie można kupić. Złote zawieszki z dodatkiem cyrkonii natychmiast przyciąga uwagę. W asortymencie znajdują się również klasyczne srebrne zawieszki.

7. Bon jubilerski Apart

I ostatnim, ale wcale nie najgorszym prezentem, jest wykupienie bonu podarunkowego. Ten o wartości 100 zł pozwoli na zakup tego, co najbardziej podoba się danej osobie, a nam spadnie z ramion ciężar tego, czy nasz podarunek się spodoba.