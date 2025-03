Preppy style, znany także jako preppy look, to ponadczasowy trend w modzie, który łączy elegancję z nutą sportowego luzu. Wywodzi się z amerykańskich college preparatory school (stąd nazwa "preppy"), a jego początki sięgają lat 50. XX wieku. Styl ten inspirowany jest przede wszystkim ubiorem studentów elitarnych szkół i uniwersytetów z Ivy League, takich jak Harvard czy Yale. Z biegiem lat preppy ewoluował, ale jego charakterystyczne elementy pozostały niezmienne. Na czym polega?

Styl preppy wywodzi się ze specyficznego dress code’u obowiązującego w amerykańskich szkołach prywatnych i tzw. college preparatory school. Były to szkoły, które skupiały się przede wszystkim na przygotowaniu młodzieży do studiów i szkół wyższych (w Polsce nie mamy odpowiednika).

Młodzi ludzie z bogatych rodzin (ponieważ były to szkoły bardzo drogie) ubierali się w klasyczne, dobrze skrojone ubrania, które miały symbolizować nie tylko elegancję, ale także status społeczny. Strój był jednak również wygodny, co pozwalało na aktywność fizyczną – stąd w preppy style pojawia się wiele sportowych akcentów, takich jak koszulki polo, marynarki w stylu żeglarskim czy miękkie swetry.

W latach 80. preppy style zyskał ogromną popularność za sprawą książek i filmów, które przedstawiały życie amerykańskiej młodzieży z wyższych sfer. Jednym z ważniejszych wydarzeń w historii tego stylu było wydanie w 1980 roku książki The Official Preppy Handbook. Książka ta nie tylko definiowała ten styl, ale także w humorystyczny sposób opisywała zachowania i preferencje młodych ludzi wywodzących się z klasy wyższej.

Preppy style dzisiaj

Styl preppy przeszedł ewolucję i dzisiaj często spotykamy jego nowoczesne, nieco bardziej "szalone" wersje. Marka Ralph Lauren, która niemal od początku była jednym z największych promotorów tego modowego motywu, nadal inspiruje swoich klientów klasycznymi krojami i luksusowymi materiałami.

Nowoczesny preppy jest jednak bardziej różnorodny – do klasycznych elementów często dodawane są nowoczesne, odważniejsze akcenty. Dziś można go też porównywać z popularnym w ostatnich latach stylu old money - w obu przypadkach dominuje klasyka, jakościowe materiały i stonowane kolory.

Współczesna wersja preppy dopuszcza także więcej swobody, na przykład zestawienie eleganckiej marynarki z jeansami czy połączenie sportowych akcentów z klasycznymi elementami. Coraz więcej marek odzieżowych, takich jak Tommy Hilfiger, Lacoste czy Gant, oferuje produkty inspirowane tym stylem, ale dostosowane do dzisiejszych trendów.

Dodatkowo, w dobie szybkiej mody niestety często rezygnuje się z trwałych, jakościowych i drogich materiałów, co także ma wpływ na dzisiejszy wygląd preppy czy old money.

Preppy style opiera się na kilku charakterystycznych elementach, które nadają mu rozpoznawalny charakter. To przede wszystkim wspomniane wcześniej koszulki polo. To w zasadzie jeden z podstawowych elementów tego stylu. Są wygodne i eleganckie - można je stylizować na sportowo i elegancko.

Drugim charakterystycznym elementem stylu preppy są swetry z dekoltem w serek lub z wszytym koszulowym kołnierzem. Można też nakładać go na bawełnianą koszulę w jednolitym kolorze, najczęściej białym lub błękitnym. Najlepiej, jeśli są wełniane lub kaszmirowe i mają stonowany odcień.

Innym ważnym elementem preppy są marynarki w stylu żeglarskim, zwykle z dwoma rzędami guzików. Można je nosić zarówno w codziennych stylizacjach, jak i na bardziej formalne okazje. Żakiety, często w kratkę lub w paski, świetnie komponują się z prostymi spodniami lub spódnicami. Mogą być luźne lub taliowane. Często są także w wersji oversize, aby zmieścił się pod nimi sweter.

Gładkie koszule, zwłaszcza te w pastelowych odcieniach, takich jak błękit, jasny róż czy biel, również są nieodłącznym elementem stylu preppy. Można je nosić zarówno do eleganckich stylizacji, jak i w bardziej casualowych zestawach, np. z jeansami.

Preppy style to także klasyczne kroje spodni i spódnic. W garderobie "preppy kobiety" nie może zabraknąć plisowanych spódnic, które często noszone są w połączeniu z białą koszulą i swetrem. Popularne są także chinosy - klasyczne, lekko rozszerzane spodnie w kant, które idealnie pasują do swetrów i koszul.

Buty i dodatki odgrywają tu równie ważną rolę, co ubrania. W stylu preppy stawia się na klasyczne mokasyny i loafersy oraz torebki wykonane z naturalnej, wysokiej jakości skóry. Popularne są także jedwabne apaszki, minimalistyczna biżuteria oraz... czapki baseballowe.

Kolory w preppy style

Jeśli chodzi o kolory, dominują tu stonowane, klasyczne barwy, które podkreślają elegancję i uniwersalny charakter stylizacji. Najczęściej spotykane kolory to granat, biel, beż, szarość, butelkowa zieleń i bordo. Te odcienie tworzą bazę preppy garderoby, dodając jej szyku i ponadczasowego charakteru.

Nieodłącznym elementem są również delikatne pastele, takie jak pudrowy róż, jasny błękit czy mięta, które dodają stylizacjom lekkości i subtelności. Czasami w preppy pojawiają się również odważniejsze akcenty, jak intensywna czerwień czy żółć, najczęściej w formie dodatków lub drobnych akcentów na ubraniach.

Preppy styl, choć wywodzi się z elitarnych środowisk, jest niezwykle uniwersalny i może być z powodzeniem noszony na co dzień. W "casualowych", codziennych stylizacjach postaw na klasyczną koszulkę polo, chinosy i wygodne loafersy. W chłodniejsze dni dodaj sweter w serek oraz lekki płaszcz.

W stylizacjach na bardziej oficjalne spotkanie połącz białą koszulę z marynarką w kratkę oraz plisowaną spódnicę. Do tego mokasyny lub eleganckie czółenka - to idealny zestaw na spotkanie towarzyskie lub formalne.

Na luźniejszy dzień wybierz za to jeansy, sweter z wełny i trampki. Dodaj czapkę baseballową, aby dodać sportowego akcentu.

Preppy style to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie klasykę, elegancję, ale jednocześnie chcą zachować wygodę. Styl ten jest idealny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, którzy preferują schludne, uporządkowane stylizacje z nutą sportowego szyku.

Preppy jest również świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy poszukują uniwersalnych i ponadczasowych elementów w swojej garderobie.

