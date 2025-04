Dawniej kobiety po 50. roku życia wyglądały... Co tu dużo ukrywać - bardzo dojrzale! Dziś wszystko się zmienia i niektóre 50-latki prezentują się fantastycznie. To efekt nie tylko większej dbałości o cerę i zdrowy styl życia, ale też odpowiedniej stylizacji. Jak się ubierać w tym wieku? Przede wszystkim się nie postarzać, ale też nie aspirować do wyglądu 20-latek. Choć już próba "zrobienia" się na dobrze trzymającą się 40-latkę jest jak najbardziej prawidłowa. Przykładów świetnie wyglądających 50-latek jest dziś wiele. Chociażby znane i podziwiane Grażyna Torbicka i Monika Olejnik...

Reklama

Jak się ubierać do pracy?

W tym wieku, zdecydowanie klasycznie i elegancko, choć nie zbyt "sztywno". Warto stawiać na ponadczasowe kroje, ale zestawiać je nietuzinkowo... Jak to zrobić?

Rozkompletuj kostiumy i garsonki. Żakiet w paski noś do gładkich spodni albo spódnicy. I na odwrót. Będzie bardziej na luzie.

i garsonki. Żakiet w paski noś do gładkich spodni albo spódnicy. I na odwrót. Będzie bardziej na luzie. Dodaj sobie stylu za pomocą modnych dodatków. Mogą to być buty na obcasie w stylu retro, albo markowa torba w mocnym kolorze.

torebka - Tommy Hilfiger, buty - Gino Rossi, bluzka - H&M, żakiet - Mango



Jak się ubrać na kawę z przyjaciółką?

Łącz glamour ze stylem smart casual. Wybieraj schludne, granatowe dżinsy, ale dodaj do nich np. panterkową koszulę, albo kardigan ze szlachetnej wełny. "Pazura" w luksusowym stylu, który świetnie pasuje do twojego wieku, dodzadzą np. markowa torba z metalicznym połyskiem, albo eleganckie kozaczki.

torebka - Lauren Ralph Lauren, kozaki - Icone/ di Trevi, dżinsy - MAngo, koszula - Taranko, kardigan - Mango

Jak się ubrać na wielkie wyjście?

Podążaj za trendami, ale z umiarem. Nie łącz wszystkich tendencji na raz, aby nie wyglądać na przebraną. Wbrew pozorom młodzieńczości dodadzą ci klasyka, a udziwnienia podkreślą upływający czas. Wybierz więc klasyczną sukienkę (w długości midi, mini już nie do końca pasuje), ale uzupełnij ją o dodatki fashion...

Reklama

sukienka - Blessus, szpilki - Loriblu, kopertówka - Mango, naszyjnik - Zara