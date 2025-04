4 z 4

Crop top Stradivarius, sukienka Zara, kozaki Stradivarius

Sukienki na cienkich ramiączkach w bieliźnianym stylu to tegoroczny hit wieczorowy. Jak wykorzystać takie kreacje na co dzień? Mają zbyt duże dekolty by nadawać się do założenia pod marynarkę. Ale do sportowego crop topu i rockowych botków będą wyglądały idealnie!