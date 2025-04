Perfekcyjny look to taki, w którym czujemy się fantastycznie. Strój musi poprawiać nam humor i podnosić nam własną samoocenę. Dlatego mamy dla was 7 porad, które pomogą wam czuć się genialnie we własnym ciele, oraz w tym co mamy na sobie. Zaczynamy!

Reklama

1. Spójrz w lustro

Przed wyjściem z domu obejrzyj się dokładnie, czy przypadkiem nie zaliczysz żadnej wpadki. Plama, czy dziura w rajstopach może nam popsuć humor na chwilę przed ważnym spotkaniem.

2. Pokazuj ciało strategicznie

Jak we wszystkim, tak i w ubieraniu się trzeba znaleźć złoty środek. Proponujemy wybierać stylizacje tak by w odpowiedni sposób pokazywały odrobinę ciała, ale nie za wiele. W końcu półnaga kobieta na ulicy to przykry widok, ale okutana od stóp do głów to też nie najlepszy pomysł.

3. Krój perfekcyjny

Jeśli masz ulubiony krój sukienki, czy dżinsów trzymaj się go! Dobrze dobrane ubrania do figury nigdy nie wychodzą z mody, a komplementujące figurę kroje to wymarzone rozwiązanie na każdą okazję.

4. Trzymaj nie wyrzucaj!

Wiele szkół stylizacji głosi, że nie ma potrzeby trzymać rzeczy, których już nie nosimy. My mówimy inaczej! Moda zatacza kręgi i nigdy nie wiesz, czy sukienka sprzed kilku lat nie przyda się w następnym sezonie. Poza tym ubrania retro przydadzą się waszym córkom :)

5. Bielizna to podstawa

Każdy perfekcyjny look powinnyśmy zacząć od bazy, czyli bielizny. Dobrze dobrany biustonosz i majtki mogą podrasować każdą stylizację. A za mały stanik, czy wpijające się majtki nigdy nie będą dobrze leżeć.

6. Dodatki

Po raz kolejny wspominamy o dodatkach, bo bez nich look perfekcyjny nie istnieje. Kilka naprawdę wartościowych akcesoriów stworzy więcej ciekawych looków niż masa bezużytecznych tanich błyskotek i torebek ze skaju.

7. Niech cię chwalą!

Jeśli zdarzy się, że stylizacja, którą masz na sobie jest chwalona, np. przez znajomych sfotografuj ją. Następnym razem będziesz wiedziała w czym wyglądasz świetnie - bo w końcu czasem jesteśmy zbyt krytyczne wobec siebie i możemy wielu rzeczy nie zauważyć!

Reklama

Więcej porad stylistów:

Kilka rad jak ubierać się po 40-tce

Pierwsza randka na medal - porady

7 zawsze trafionych zestawów ubrań