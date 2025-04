Każda z nas pamięta chyba scenę z "Pretty Woman", w której główna bohaterka została wyproszona z luksusowego butiku, bo jej wygląd zupełnie tam nie pasował. Później postać grana przez Julię Roberts powróciła w to miejsce, w dobrym stylu, by utrzeć nosa ekspedientkom. I choć to był tylko film, to i tak wiele kobiet zawsze stara się, by wyglądać jak najlepiej, najbardziej stylowo i luksusowo. Wcale nas to nie dziwi, bo też czasami mamy ochotę na taki styl. Tylko jak uzyskać efekt "na bogato" bez wydawania kroci, ale też bez ryzyka tandety?

Reklama

Po pierwsze, warto zaakceptować fakt, że wygląd luksusowej kobiety z wyższych sfer, to zawsze klasyka i minimalizm w dobrej jakości. Zgodnie z zasadą mniej znaczy więcej, stylowy wygląd to nie mnóstwo błyskotek, futra i wszechobecny przepych. To skromny, wytworny look, uzupełniony jedynie o elementy, które podkreślają dobry gust i sprawiają, że wyglądasz, jakbyś miała kilka zer więcej na koncie. Kiedy już masz w szafie ten luksusowy basic, możesz uzupełniać go o bardziej trendowe elementy. Byle z umiarem! O jakich ciuchach więc mówimy? Sprawdźcie same...

Reklama

Są tu perfekcyjnie strojony trencz, granatowe dźinsy, designerska torebka... Ale nie tylko! A mała czarna z dobrego materiału? O niej już nawet nie wspominamy, bo to oczywista oczywistość!