Popularne błędy w stylizacji

Każda z nas potrzebuje czasu by stworzyć własny, niepowtarzalny styl. Od najmłodszych lat kształtują się nasze preferencje. Jednak dopiero z wiekiem zyskujemy ten komfort i luz, który przekłada się na nasz wygląd zewnętrzny. A najwięcej eksperymentujemy będąc nastolatkami. Wtedy więcej nam wolno. Po latach oglądając zdjęcia z wcześniejszych lat na pewno każda z was miała ten moment zastanowienia - jak ja mogłam się tak ubrać?! Zatem jakie błędy popełniamy będąc nastolatkami?

Reklama

1. Wbrew wszystkim

Nastoletniość to czas buntu, zatem jeśli coś nie pochwalają nasi rodzice - to musi być świetne. Na pewno wiele z was miało ten sam problem. Za krótkie spódniczki, nieodpowiednie ubrania do okazji a może odważne hasła na koszulkach czy bluzach?

2. Wydawanie pieniędzy

Kolejnym błędem, który popełniamy będąc nastolatkami to wydawanie wszystkich pieniędzy na jak największą ilość ciuchów i dodatków. Nie zastanawiamy się zbyt długo nad jakością - myślimy, że im więcej rzeczy będziemy miały do wyboru tym lepiej.

3. Klonowanie

Niestety wiele z nas w tym czasie zbyt ślepo podąża za trendami. A co za tym idzie? Wyglądamy niemal identycznie jak nasze koleżanki a co gorsza jak większość dziewczyn na ulicach. Modne są pastele? Kupujemy je na umów. Modny jest pewien rodzaj butów - musimy je mieć!

4. Za małe

Często zdarza się, że kupujemy ubrania w rozmiarze, który na nas nie pasuje. A robimy to tylko dlatego, że np. XS wygląda lepiej na metce niż M. Drugim powodem jest to, że wychodzimy z założenia, że mniejsze ubrania będą dobrą mobilizacją do przejścia na dietę...

5. Facet lubi i my też

W tym wieku chcemy się podobać, a że jeszcze nie mamy wyrobionego mniemania o sobie i swojej wartości często pozwalamy sobą manipulować. Jeśli chłopak, który nam się podoba gustuje w pewnym stylu za wszelką cenę chcemy zrobić mu przyjemność...kosztem niejednej wpadki.

6. Oby było ładnie

Często nie zwracamy uwagi na komfort a na wygląd. Na pewno wiele z was wspomina w jakich to niewygodnych butach kiedyś chodziłyśmy. Wysokie szpilki, kozaki, niewygodne czy za małe. Liczyło się to by być sexy albo trendy!

Reklama

Poznaj jesienne hity:



Kozaki na płaskiej podeszwie - nasz hit 11 modnych kożuchów na mroźne dniPrzegląd modnych golfów - zobacz, jak je nosić