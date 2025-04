Wiele kobiet kupuje ubrania na oślep. Nie zastanawia się nad tym, czy wszystko będzie do siebie pasowało. Coś się podoba i ląduje w szafie. W wyniku takiego postępowania szafa przestaje się domykać, ale my nadal nie mamy co założyć. Brzmi absurdalnie? A jak prawdziwe!

Dzisiejszym artykułem rozpoczynamy cykl:" Kompletujemy ponadczasową garderobę". Raz w tygodniu będziemy publikowały tekst, który pomoże wam skompletować minimalistyczną, ale kompletną garderobę. Dzięki temu skończą się wasze dylematy dotyczące codziennych stylizacji. Będziecie mogły zapomnieć o staniu przed szafą i zastanawianiu się, w co się ubrać. Zaczynamy od okryć wierzchnich. Poniżej znajdziecie 7 modeli kurtek i płaszczy, które warto mieć w swojej szafie.

1. Kurta jeansowa, jako ponadczasowy klasyk

Kurtka dżinsowa pasuje do zwiewnych letnich sukienek - dzięki temu stylizacja zyskuje odrobinę pikanterii. Znakomicie komponuje się z kwiatowymi wzorami i drobnymi deseniami. Możecie ją nosić na wiele sposobów i niezliczoną liczbę okazji.

Najlepiej zainwestować w dobrej jakości kurtkę. Wiemy, że to może być dość duży wydatek, ale będziecie miały w swojej szafie ciuch, który będzie wam służył przez wiele lat.

fot: FREE/kolaż polki.pl

2. Ramoneska sprawi, że stylizacje będzie wyglądała mniej zobowiązująco

Naszym zdaniem ramoneskę powinna mieć każda kobieta. Dlaczego? Bo ten element garderoby jest w stanie dodać odrobinę nonszalancji nawet najskromniejszej i najbardziej oficjalnej stylizacji. Pamiętajcie, że czarna skóra nie jest jedyną opcją. Równie dobrze sprawdzi się miękki i delikatny zamsz. Proponujemy wybrać neutralne kolory, które za rok lub dwa nie wyjdą z mody.

fot: FREE/kolaż polki.pl

3. Elegancki płaszcz na chłodniejsze dni

Elegancki płaszcz powinien być jedną z najważniejszych rzeczy w szafie. Najlepiej zainwestować w model wykonany z dobrej jakości materiału. Dzięki temu będzie wam służył przez wiele lat.

Niestety znalezienie idealnie leżącego, a do tego klasycznego płaszcza to bardzo trudne zadanie. Jeżeli szukałyście, to doskonale wiecie o czym mówimy.

fot: FREE/kolaż polki.pl

4. Trencz, w którym poczujecie się jak prawdziwe elegantki

To chyba najbardziej znany płaszcz na świecie i uwielbiają go miliony kobiet. Dlatego beżowy prochowiec najzwyczajniej trzeba mieć. Ten płaszcz nigdy was nie zawiedzie! W tygodniu noście go do eleganckich biurowych stylizacji, a weekend łączcie go z dżinsami i swetrem w paski. Dzięki temu uzyskanie nieformalny, ale wyrafinowany i stylowy look.

fot: FREE/kolaż polki.pl

5. Klasyczna marynarka, która będzie odpowiednia na oficjalne spotkania

Fakt... nie jest to ani kurtka, ani płaszcz, ale naszym zdaniem marynarka powinna się znaleźć w tym zestawieniu. W czasie letnich miesięcy często zastępujemy nią ramoneskę lub kurtkę dżinsową. Czas zerwać z przekonaniem, że ten element garderoby jest odpowiedni tylko na oficjalne spotkania.

Z elegancką marynarką jest podobnie jak z trenczem. Bardzo dobrze wygląda z cygaretkami, cienkim sweterkiem i butami na obcasie. Jednak równie dobrze prezentuje się z dobrze skrojonymi dżinsami, białym t-shirtem i mokasynami. W ten sposób nadal będziecie wyglądały profesjonalnie, ale bez zbędnego zadęcia.

fot: FREE/kolaż polki.pl

6. Parka pozwoli przełamać nudę

Popularność zdobyła dopiero kilka lat temu, ale nic nie zapowiada, żeby miało to się zmienić. Parka jest nieocenionym uzupełnieniem wszystkich casualowych stylizacji. Możecie ją nosić do sukienek, spodni, spódnic, a w chłodniejsze letnie dni do szortów.

W kolekcjach najczęściej pojawiają się modele w kolorze khaki, ale bez większego problemu znajdziecie czarne, granatowe, szare lub wzorzyste parki. W tym wypadku wybór należy co was. My proponujemy gładkie kurtki, które będą pasowały do większości wybieranych przez was setów.

fot: FREE/kolaż polki.pl

7. Ekstrawagancki płaszcz, który podkreśli osobowość (opcjonalnie)

Ile razy chciałyście kupić coś szalonego, ale nigdy nie starczyło wam odwagi. Tym razem możecie sobie na to pozwolić. Naszym zdaniem warto mieć w szafie płaszcz, który jest zdobiony szalonym motywem lub ma intensywny kolor. Oczywiście nie będziecie nosiły tej rzeczy, tak często, jak pozostałych, ale przyjdzie w końcu taki dzień, że z przyjemnością wyciągniecie go z szafy.

fot: FREE/kolaż polki.pl

