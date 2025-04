To kolejna część cyklu "Kompletujemy ponadczasową garderobę", po płaszczach i kurtkach przyszedł czas na buty. Tym razem zastanawiamy się jakie modele powinna mieć w swojej garderobie każda kobieta.

Naszą listę tworzyłyśmy z myślą o jak największej liczbie okazji i stylizacji. W ten sposób udało się nam wybrać 8 par butów, które naszym zdaniem powinna mieć w szafie każda kobieta. Znalazły się na niej m.in. eleganckie szpilki, botki na obcasie, klasyczne kozaki i stylowe baleriny.

1. Baleriny

Klasyka gatunku! Chyba każda kobieta ma w szafie jedną parę balerin. To bardzo wygodne buty, które są odpowiednie na sezon wiosenno-letni. Sprawdzą się do casualowych stylizacji i bardziej eleganckich zestawów do biura.

W najnowszych kolekcjach znajdziecie bardzo duży wybór balerin. Jaki model jest najlepszy? Wszystko zależy od was, waszego stylu ubierania, życia i potrzeb.

fot: FREE/ 1. Czarne baleriny H&M; 2. Złote baleriny Tamaris; 3. Beżowe baleriny Aldo

2. Klasyczne szpilki

Noga wygląda w nich na smukłą i znacznie dłuższą. Jeżeli chodzicie w szpilkach kilka razy w roku, to jedna para w zupełności wam wystarczy.

Pewnie teraz zastanawiacie się jaki kolor będzie najlepszy? Tutaj ciężko o jednoznaczną odpowiedź. Ja wybieram beżowe, bo czarne do mnie nie przemawiają. A może nie ma sensu zamykać się w tak standardowym szablonie? Bardzo dobrym rozwiązaniem będą szare szpilki, które sprawdzą się w czasie letnich i zimowych uroczystości.

fot: FREE/ 1. Beżowe szpilki Kazar; 2. Zamszowe szpilki Nine West; 3. Granatowe szpilki Zara

3. Trampki lub sneakersy

To najwygodniejsze buty na świecie. Idealne do dżinsów, wzorzystych spodni i letnich sukienek. W sklepach znajdziecie bardzo dużo kobiecych modeli sneakersów. Jesteśmy przekonane, że każdej z was uda się znaleźć coś dla siebie.

fot: FREE/ 1. Różowe sneakersy LIGA ZLD Puma; 2. Białe trampki Converse; 3. Białe sneakersy CLUB C 85 Reebok

4. Sandały

Chyba zgodzicie się z nami, że to must-have na lato. Jaki model powinnyście wybrać? Wszystko zależy do was. Oczywiście wygodniejsze i bardziej praktyczne są sandały na płaskiej podeszwie, ale modele na obcasie są znacznie bardziej kobiece.

W tym sezonie najmodniejsze są klasyczne rzymianki, wiązane wokół kostki, sandały na koturnie i bogato zdobione.

fot: FREE/1. Beżowe sandały Zara; 2. Kolorowe sandały na obcasie Badura; 3. Czarne sandały zapinane wokół kostki Badura

5. Botki na obcasie

Polecamy wybrać model na obcasie, który ma od 5 do 8 centymetrów. Dzięki temu będziecie mogły wytrzymać w nich cały dzień, a wasze nogi nie będą wołały o pomoc. Taki model sprawdzi się w czasie wiosennych i jesiennych miesięcy. Pasuje do klasycznych dżinsów, eleganckich cygaretek, spódnic, szortów, kombinezonów i letnich zwiewnych sukienek.

fot: FREE/ 1. Czarne botki na obcasie Badura; 2. Brązowe botki na niskim obcasie Topshop; 3. czarne botki na obcasie H&M

6. Sztyblety

To klasyczne buty, które dodają szyku i elegancji. Idealne sprawdzą się w duecie z woskowanymi rurkami, swetrem oversize i klasyczną torebką. Jednak równie dobrze wyglądają z dżinsami, białą koszulą i kolorową apaszką.

My polecamy klasyczne modele, które nie wyjdą z mody w kolejnym sezonie. Czarne skórzane lub brązowe wykonane z zamszu będą strzałem w dziesiątkę.

fot: FREE/ 1. Czarne sztyblety Badura; 2. Różowe sztyblety Zign; 3. Brązowe sztyblety Kiomi

7. Kozaki

Tutaj niestety nie macie dużego wyboru. Możecie zdecydować się na klasyczne modele w oficerskim stylu lub bardziej kobiece kozaki za kolano. Te drugie doskonale wyglądają z sukienkami i spódnicami, ale kiepsko prezentują się ze spodniami.

fot: FREE/ 1. Czarne kozaki Badura; 2. Czarne kozaki za kolano Zign

8. Klapki (opcjonalnie)

Sprawdzą się w czasie wyjątkowych upałów i wyjazdów na urlop. W przypadku tego modelu namawiamy was do szaleństwa i eksperymentów. Podkreślcie swój indywidualny styl i wybierajcie klapki zgodne z najnowszymi trendami, bo i tak wytrzymają maksymalnie przez dwa sezony.

fot: FREE/ 1. Pomarańczowe klapki Zara; 2. Jeansowe klapki Mango; 3. Żółte klapki Mango

