W lato triumfy święciły crop topy, a zimą krótkie swetry, tylko jak je nosić? W końcu przyzwyczajone jesteśmy do klasyki, a jak stylizować krój który jest krótki i oversize'owy? Bardzo prosto! Pomysłów jest bez liku, a my przedstawiamy wam 5 najciekawszych naszym zdaniem.

Jak stylizować krótki sweter

W związku z tym, że wiele z nas ma kompleksy i nie chce za bardzo odsłaniać brzuszka przygotowałyśmy kilka stylizacji z rzeczami z wysokim stanem. Dzięki temu sylwetka i przede wszystkim nasze nogi się wydłużą.

Mamy dla was look ze spodniami dresowymi i sportowymi butami, który sprawdzi się na co dzień. Przełamałyśmy go złotą torebką, która nada całości szczypty ekstrawagancji. Materiałowe spodnie i masywny naszyjnik to pomysł na wieczorowy zestaw, a połączenie swetra z rozkloszowaną spódnicą i trampkami sprawdzą się np. w szkole.

