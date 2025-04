Poliester robi się coraz bardziej popularny. To jeden z rodzajów tkanin. W poniższym artykule opowiemy, skąd wziął się poliester, jakie są właściwości tkanin poliestrowych, opiszemy podstawowe różnice między materiałami wykorzystywanymi do produkcji ubrań. Wskażemy, na co warto zwrócić uwagę podczas zakupów.

Wiele osób zastanawia się, czym jest poliester, który obecnie jest bardzo często wykorzystywany między innymi w przemyśle tekstylnym. Poliester to syntetyczne włókno, do produkcji którego wykorzystuje się politereftalan etylenu - znany pod skrótem PET. Historia poliestru sięga lat 40. XX wieku, jednak największą popularność zdobył on w latach 70. Wówczas szukano pomysłu na wysokie zapotrzebowanie przemysłu tekstylnego. Zaletą poliestru było także to, że było to niezwykle tanie włókno.

Poliester to śliski, miękki i przyjemny w dotyku materiał, dodatkowo połyskliwy. Ubrania z poliestru są łatwe w użytkowaniu, ponieważ nie gniotą się, dzięki czemu nie trzeba ich prasować. Jak wiadomo, może to oszczędzić wiele nerwów i czasu spędzonego z żelazkiem w ręku. Poliester nie chłonie wilgoci i szybko schnie, zatem uważany jest za łatwy w utrzymaniu czystości.

Poliester jest materiałem sprężystym, zatem nie będzie się odkształcał i rozciągał. To syntetyczne włókno jest odporne na pleśnie i grzyby oraz mole. Ten materiał charakteryzuje się także niską ceną produkcji i jest bardzo łatwy w barwieniu. Możliwy jest także druk na poliestrze, zatem bez trudu można tworzyć na nim różne wzory.

Warto wiedzieć, że niektóre materiały poliestrowe są znacznie bardziej wytrzymałe i odporne na zniszczenia niż ich odpowiedniki tworzone z włókien naturalnych. W wielu przypadkach poliester bardzo zbliżony jest do bawełny.

Odzież poliestrowa jest obecnie bardzo popularna, ze względu na wiele swoich właściwości. Właściwie w każdym sklepie spotkamy produkty, które w swoim składzie mają włókna poliestrowe. Ubrania wykonane z poliestru są tańsze, zatem znajdują bardzo szerokie grono odbiorców.

Poliester często wykorzystywany jest w odzieży sportowej jako element membran wiatro- i wodoodpornych. Poliestrowe ubrania sportowe są często spotykane również ze względu na łatwość użytkowania i szybkie schnięcie.

Ten syntetyczny materiał szeroko wykorzystywany jest w całym przemyśle tekstylnym, zatem na pewno znajdziemy go w prześcieradłach, kołdrach i pościelach. Stanowi on także wypełnienie poduszek, używany jest w produkcji tkanin poliestrowych na koce i narzuty, a także firanki i obrusy.

Co istotne, włókna poliestrowe stosowane są także jako dodatek do wielu naturalnych materiałów, dzięki czemu możliwe jest podniesienie ich funkcjonalności. Dzięki niemu na przykład ubrania się nie mechacą. Tkaniny poliestrowe są odporne na plamy.

Jak każdy materiał również poliester ma swoje mocne i słabe strony. Coś, co dla jednych jest zaletą, dla innych może być wadą. Na szczęście obecnie na rynku jest bardzo szeroki wybór różnych materiałów syntetycznych oraz włókien naturalnych, zatem z łatwością można dostosować ich cechy do własnych potrzeb.

Wiele osób zastanawia się, czy poliester to dobry materiał i czy materiały i ubrania poliestrowe warte są naszej uwagi. Poniżej zebraliśmy kilka dodatkowych właściwości poliestru, które warto wziąć pod uwagę przy zakupach.

Wady poliestru

produkcja materiałów poliestrowych jest procesem chemicznym zatem bardziej szkodliwym dla środowiska,

jest to sztuczny materiał, zatem często się elektryzuje,

jest łatwopalny,

nie jest przewiewny, więc użytkownicy narzekają na „przylepianie się” do ciała,

u alergików z chorobami skórnymi może zaostrzać przebieg uczulenia, zwłaszcza kontaktowego.

Zalety poliestru

obecnie to wysokiej jakości materiały,

możliwy jest recykling poliestru,

skuteczniej niż bawełna chroni przed promieniowaniem UV.

Poliester jest bardzo uniwersalnym włóknem. Dzięki wykorzystywaniu różnych technik obróbki z politereftalanu etylenu można tworzyć różne materiały. Są to na przykład włókna zbliżone do wełny, jak również bardziej delikatne - przypominające w dotyku jedwab. Z PET tworzy się także wiele rzeczy, które na co dzień używamy w domu - na przykład pojemniki do przechowywania żywności, folię czy plastikowe butelki do napojów.

Poliester czy bawełna?

Odpowiedz na to pytanie nie może być jednoznaczna. Bawełna uznawana jest za materiał bardziej ekologiczny, ponieważ powstaje z naturalnych składników. Warto jednak pamiętać, że do jej produkcji używa się bardzo dużej ilości wody i pestycydów, co w znaczący sposób wpływa na środowisko naturalne.

Fakt, poliester to sztuczna tkanina i według niektórych produkcja poliestru zagraża środowisku. Ale nie inaczej jest z bawełną. Poliester jest trwalszy i poddać go można recyklingowi. Oprócz oczywistych różnic w powstawaniu tych dwóch materiałów warto wspomnieć, że obydwa są tkane w inny sposób.

Zastanawiając się co wybrać - poliester czy bawełnę - warto mieć przede wszystkim na uwadze naszą wygodę i podejście. Są osoby, które w swojej szafie mają tylko i wyłącznie materiały naturalne i stronią od poliestru. Dla wielu z nich poliester przegrywa z naturalnymi składnikami na starcie, inne osoby z kolei nie przykładają większej uwagi do składu ubrań, w których chodzą i na pierwszym miejscy stawiają cenę i praktyczność. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Poliamid a poliester

Choć w nazwach tych dwóch materiałów syntetycznych występują te same literki, to jednak nie jest to samo włókno. Przede wszystkich wyróżnia je sposób produkcji. Poliamid charakteryzuje się wyższą higroskopijność i wysoką sprężystością włókna - jest bardziej rozciągliwy niż opisywany przez nas poliester. Rzadko spotyka się ubrania w pełni wykonane z poliamidu, znacznie częściej jako domieszka do innych składników materiału.

Poliester czy akryl?

Obydwa materiały złożone są z włókien syntetycznych, które powstają na drodze rozbudowanego procesu chemicznego i przemysłowego. Poliester charakteryzuje się większą wytrzymałością i odpornością na ścieranie, akryl natomiast jest bardziej miękki i mniej się elektryzuje. Za materiałami poliestrowymi przemawia także fakt, że są one tańsze.

Poliester czy wiskoza?

W odróżnieniu od poliestru, wiskoza pozyskiwana jest z materiałów naturalnych - w tym przypadku z drewna. Jest bardziej przewiewna niż tkaniny poliestrowe, zatem bardzo dobrze sprawdza się w cieplejsze dni. Minusem włókien wiskozowych jest to, że z czasem tracą swój pierwotny kształt, przez co mogą się rozciągać, a także to, że materiał ten mocno chłonie wodę. Kolejna różnica to fakt, że wiskozę trzeba prasować i znacznie szybciej ulega zużyciu.

fot. Poliester i inne sztuczne materiały/ Adobe Stock, Daria DD

Do produkcji poliestru wykorzystywane są między innymi pochodne ropy naftowej, co w znacznej mierze wpływać na czarny marketing tego materiału. Przez wiele lat poliester uważany był za materiał niskiej jakości, jednak rozwój technologii pozyskiwania włókien sprawił, że mit ten traci na aktualności.

Warto pamiętać, że poliester poliestrowi nierówny. Najtańsze materiały syntetyczne z poliestru, pochodzące z niepewnych źródeł, rzeczywiście mogą odstraszać kupujących. Jakościowe materiały poliestrowe mogą niemal wcale się nie różnić od materiałów naturalnych, mocno wynoszonych na piedestał świata mody.

Wiele osób zastanawia się, czy poliester to dobry materiał. Jak każdy produkt, poliester ma swoje plusy i minusy. Dokonując zakupu sami musimy wziąć pod uwagę, na czym nam najbardziej zależy. Warto wtedy zajrzeć na metkę i zobaczyć, z czego wykonany jest produkt, który trzymamy w rękach i jakie właściwości posiadają jego składowe.

Uzbrojeni w wiedzę na temat poliestru możemy teraz podejmować bardziej świadome decyzje. Miłych zakupów życzymy!

