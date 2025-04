Po raz kolejny odkrywamy dla was tajniki analizy kolorystycznej. Tym razem czas na typy czyste (kontrastowe).

Pogłębiona analiza kolorystyczna polega nie tylko na tym, czy kolorystyka urody jest ciepła, czy zimna, ale też na ogólnym wrażeniu, jakie stwarza osoba. W ten sposób wyszczególniono 6 kategorii, w której każda posiada dwa siostrzane typy.

TYPY JASNE - Jasna Wiosna i Jasne Lato - są bardzo delikatne, jasno ubarwione.

i - są bardzo delikatne, jasno ubarwione. TYPY CIEMNE - Ciemna Zima i Ciemna Jesień - są wyraziste, głęboko ubarwione.

i - są wyraziste, głęboko ubarwione. TYPY CZYSTE - Czysta Wiosna i Czysta Zima - są nasycone i klarowne.

i - są nasycone i klarowne. TYPY ZGASZONE - Zgaszone Lato i Zgaszona Jesień - są przygaszone, rozmyte.

i - są przygaszone, rozmyte. TYPY CHŁODNE - Chłodna Zima i Chłodne Lato - niebieskawa tonacja, wyjątkowo zimna.

i - niebieskawa tonacja, wyjątkowo zimna. TYPY CIEPŁE - Ciepła Wiosna i Ciepła Jesień - żółtawa tonacja, wyjątkowo ciepła.

Kolorystyczne typy czyste (kontrastowe) czyli czysta zima i czysta wiosna, to typy urody charakteryzujące się niesamowitą intensywnością. Pierwsze na co zwracamy uwagę to klarowność urody w której widać silne kontrasty w kolorystyce cery, oczy i włosów.

Czysta ZIMA - charakterystyka urody:

To jedyny typ zimowy, w którym zdarza się jasna, ciepło ubarwiona karnacja . Skóra kontrastowej zimy jest jasna, bywa nawet porcelanowa. Zdarzają się też blade oliwkowe karnacje, które łatwo się opalają. Ponieważ kontrastowa zima jest połączeniem urody zimowej z wiosenną, zdarzają się tu piegi i delikatność skóry - rumieńce , popękane naczynka krwionośne.

. Skóra kontrastowej zimy jest jasna, bywa nawet porcelanowa. Zdarzają się też blade oliwkowe karnacje, które łatwo się opalają. Ponieważ kontrastowa zima jest połączeniem urody zimowej z wiosenną, i delikatność skóry - , popękane naczynka krwionośne. Włosy kontrastowej zimy są bardzo ciemne - od ciemnobrązowych po kruczoczarne. Ważne jednak, że bardzo odróżniają się od jasnej skóry. Niekiedy pojawiają sie na nich złotawe refleksy.

Tęczówka oczu jest jasna, ale wyrazista, z widoczną obramówką. Najczęstsze kolory to jasny-niebieski, jasny-zielony i jasny-piwny. Oprawa oczu jest bardzo mocna i stanowi ramę dla oka. W pewien sposób kontrastuje z jaśniutkim białekiem oka i jasną tęczówką.

Kolorystyczne kontrastowe (czyste) zimy to między innymi Catherine Zeta Jones, Jessica Alba i Mila Kunis.

Jakie kolory będą idealne dla czystej zimy?

Czysta zima ma bardzo kontrastową urodę, a więc właśnie na kontrasty powinna stawiać w swojej garderobie. Jej paleta barw to zarówno bardzo ciemne kolory, jak i te jasne, ale mimo to bardzo intensywne. Czysta zima nie musi obawiać się też wzorów. Ma tak wyrazistą urodę, że z pewnością jej nie przytłoczą. Jej kolory to:

śnieżna biel

czerń

kobalt

kanarkowy żółty

cyklamenowy fiolet

fuksja

atramentowy granat

