Pogłębiona analiza kolorystyczna polega nie tylko na tym, czy kolorystyka urody jest ciepła, czy zimna, ale też na ogólnym wrażeniu, jakie stwarza osoba. W ten sposób wyszczególniono 6 kategorii, w której każda posiada dwa siostrzane typy.

Reklama

TYPY JASNE - Jasna Wiosna i Jasne Lato - są bardzo delikatne, jasno ubarwione.

i - są bardzo delikatne, jasno ubarwione. TYPY CIEMNE - Ciemna Zima i Ciemna Jesień - są wyraziste, głęboko ubarwione.

i - są wyraziste, głęboko ubarwione. TYPY CZYSTE - Czysta Wiosna i Czysta Zima - są nasycone i klarowne.

i - są nasycone i klarowne. TYPY ZGASZONE - Zgaszone Lato i Zgaszona Jesień - są przygaszone, rozmyte.

i - są przygaszone, rozmyte. TYPY CHŁODNE - Chłodna Zima i Chłodne Lato - niebieskawa tonacja, wyjątkowo zimna.

i - niebieskawa tonacja, wyjątkowo zimna. TYPY CIEPŁE - Ciepła Wiosna i Ciepła Jesień - żółtawa tonacja, wyjątkowo ciepła.

Tym razem w naszych tajnikach nowoczesnej analizy kolorystycznej przyszedł czas na kolorystyczne typy ciemne - ciemną zimę i ciemną jesień. Na poczatek opiszemy pierwszy z tych siostrzanych typów. Co charakteryzuje tą urodę na pierwszy rzut oka? To typy wyraziste i bardzo głęboko ubarwione. Nie bez przyczyny nazywają się ciemnymi. Ciemna kolorystyka oczu, włosów, brwy, rzęs i skóry to pierwsze, co rzuca nam się w oczy patrząc na taką urodę.

Ciemna ZIMA - charakterystyka urody:

Jeśli interesowałaś się już klasyczną analizą kolorystyczną, z pewnością słyszałaś o tzw. zimie południowej, czyli urodzie, jaką odznaczają się chociażby Hiszpanki, czy Włoszki . To ten sam typ, co ciemna zima.

. To ten sam typ, co ciemna zima. Oczy ciemnych zim są wyraziste i zdecydowanie ciemne - od piwnych, aż po czarne. Białko ma zaniebieszczony odcień , a tęczówka jest tak wyrazista , że wygląda nawet jakby była "podkręcona" za sprawą soczewek kontaktowych.

, a , że wygląda nawet jakby była "podkręcona" za sprawą soczewek kontaktowych. Skóra ma oliwkową barwę i wydaje się opalona przez cały rok, ale latem, wystawiona na intensywne słońce robi się jeszcze ciemniejsza, nabierając wręcz hebanowego odcienia.

i wydaje się opalona przez cały rok, ale latem, wystawiona na intensywne słońce robi się jeszcze ciemniejsza, nabierając wręcz hebanowego odcienia. Włosy ciemnych zim są czarne , bądź też ciemno brązowe. Niestety, z wiekiem, z dużą łatwością tracą pigment i siwieją na srebrzysty kolor.

, bądź też ciemno brązowe. Niestety, z wiekiem, z dużą łatwością tracą pigment i na srebrzysty kolor. Pieprzyki ciemnych zim mają odcień wpadającego w czerń brązu. Zazwyczaj są też liczne.

Jakie znane kobiety są ciemnymi zimami? Chociażby Penelopa Cruz, czy Salma Hayek.

Jakie kolory będą idealne dla ciemnej zimy?

Ciemna, głęboka, czy też, jak kto woli, pułudniowa zima powinna nosić intensywne barwy w dość ciemnych, zimowych odcieniach. Nie powinna bać się też wzorów. To jeden z niewielu typów kolorystycznych, do których zdecydowane printy, jak paski, czy groszki na prawdę pasują. I uwaga! To też jeden z niewielu typów, które czerń... rowesela! Jakie kolory będą idealne dla ciemniej zimy?

Reklama

krwista czerwień

atramentowy granat

szmaragdowa zieleń

kobaltowy niebieski

fuksja

czerń

srebrzysta szarość

grafit

hebanowy brąz

śnieżna biel

Zobaczcie nasz przegląd ubrań dopasowanych kolorystycznie do typu kolorystycznego ciemna zima: