Okazuje się, że nie jest to proste znaleźć odpowiedni strój na uroczystość Pierwszej Komunii. Musi ona dobrze wyglądać zarówno w kościele, jak i na przyjęciu rodzinnym po mszy.

Reklama

Jaki strój wybrać na komunię dziecka?

1. Kreacja powinna być skroma, co wcale nie oznacza, że nudna. Postaw na modny detal, akcent. Może modne w tym roku falbany? Asymetryczny dekolt? Kombinezon lub eleganckie kuloty?

2. Nie wypada zakładać do kościoła kusej mini – jeśli więc spódnica lub sukienka to raczej do kolan, midi lub maxi – w nich też wygląda się kobieco!

3. Czerń nie jest dobra na komunijną uroczystośc. To święto lubi oprawę jasnych kolorów: bieli i pasteli. Jeśli jednak zdecydowałaś się na małą czarną – dodaj do niej jasny żakiet lub kardigan.

4. Nie przesadzaj z wzorzystymi tkaninami – duże, wyraziste desenie mogą być zbyt krzykliwe. Idealne na majową uroczystość byłyby kwiatki, ale mogą to być i groszki (hit sezonu), albo fantazyjne esy-floresy.

5. Wypada, by w kościele mieć strój z zakrytymi ramionami. Niezależnie więc od pogody, gdy sukienka ma hiszpański dekolt lub cieniutkie ramiączka, zaopatrz się w jakąś narzutkę: żakiet, rozpinany sweterek, płaszcz lub szeroki szal. Możesz je, oczywiście, zdjąć na przyjęciu.

6. Zwróć uwagę na materiały, z których jest uszyty twój strój. Zarówno w kościele, jak i na przyjęciu komunijnym sporo czasu spędzisz siedząc – kreacja nie może więc się gnieść.

Reklama

Więcej modowych rad:Zobacz jak dobrze i modnie wyglądać na komuniiJak wypada ubrać się na Komunię? Skorzystaj z naszych porad, a nie popełnisz gafy!Zbliża się komunia twojego dziecka. A ty masz dylemat, co włożyć?